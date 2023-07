Laura Barjum fue eliminada en el capítulo 55 del ‘reality’ ‘MasterChef Celebrity’. La exreina, que estaba alistando un plato para presentarles a los jueces, tuvo una fuerte caída en los últimos segundos de la prueba cuando Claudia Bahamón hacía la cuenta regresiva.

Laura Barjum quedó eliminada de ‘MasterChef Celebrity’

La concursante no supo controlar sus nervios y tropezó; sin embargo, se puso de pie inmediatamente y siguió corriendo en busca de entregar un plato agradable, pero no lo logró.

“No me importó ni siquiera el golpe… El plato, horrible; se me riega todo, es como…”, contó Barjum, que no supo cómo explicar su caída y la mala entrega de la comida.

Posteriormente, los jueces criticaron lo que hizo, ya que no tuvo la mejor presentación; incluso, uno de los utensilios estaba sucio. Además, le señalaron que presentó una receta muy sencilla para ser un reto de eliminación en el que debía buscar algo más exigente para sorprender.

Finalmente, fue eliminada Barjum en una definición en la que tuvo al lado a su pareja Diego Sáenz, también señalado por los jueces.

Ambos se encontraban esperando la determinación final del jurado, y después de la negativa de los chefs en contra de la exreina, ella y su pareja se abrazaron y no pudieron contener el llanto; se despidieron. Mario Ruíz, otro de los participantes, comparó la escena con la recordada película de ‘Hollywood’: “Parece el Titanic”, ya que solo uno de los dos se pudo salvar.

Al respecto, Diego Sáenz dijo que le dolió mucho la noticia porque él, más que otra persona, sabía que Laura tenía la ilusión de continuar en el formato del Canal RCN. “Ella estaba estudiando y llamaba a un chef y me llamaba a mí, preguntaba… En fin”.