Natalia Sanint, una de las semifinalistas de ‘Masterchef’, se ha ganado el cariño de la gente por su personalidad y manera en la que afronta cada reto en el reconocido concurso culinario. Ella ha mostrado un destacado avance en la cocina y sueña con llegar a la gran final.

Precisamente, la locutora es noticia por lo último que se conoció sobre una intervención quirúrgica que se hizo para bajar de peso, ya que en el ‘reality’ subió varios kilos.

Sanint se sometió a una intervención que tiene como nombre cirugía bariátrica, que ayuda a las personas a adelgazar, puesto que se cambia el funcionamiento del sistema digestivo, en otras palabras, se achica el estómago buscando reducir la capacidad para contener alimentos.

Según el doctor Andrés Felipe Salazar, que operó a la humorista, la idea es que Natalia Sanint consiga llegar a los 65 kilos, pero esto será un proceso. Hay que destacar que este procedimiento se lo han hecho varios famosos, como la esposa del fallecido cantante Martín Elías.

La concursante del programa del Canal RCN subió una imagen a redes sociales en la que se ve mucho más delgada. Ella destaca que logró ponerse un traje que antes le quedaba pequeño.

“Hace un tiempo unas hermanas me dieron este ‘set’ fucsia para mis ‘shows’, pero no me cupo. Ellas dijeron que me esperaban hasta que me quedara. ¡Hoy me quedó!”, escribió la humorista.