La edición del 2021 ha sido, sin lugar a dudas, una de las más exitosas. La participación de varias celebridades colombianas y extranjeras fueron el insumo para que se creara un ‘reality’ con buena cocina y pelea.

Frank Martínez y Emmanuel Esparza participaron en ese programa y, en un ‘show’ junto a ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada, contaron detalles sobre el dinero que se movió en ese momento.

Las denominadas ‘4 babys’ hicieron de ese programa muy picante porque pelearon con varios participantes y, con sus actos, provocaban muchos sentimientos en los televidentes. Marbelle, Catalina Maya, Viña Machado y Carla Giraldo hicieron de esa edición de villanas, mientras que los hombres, que también armaron su combo, lograron sacarle muchas risas. Emmanuel Esparza recordó cómo fue su paso por el programa.

“Luego de la pandemia llevábamos un año sin trabajar. Vuelve la llamada de ‘Masterchef’ y yo pido la misma plata que me ofrecieron 3 años antes. Me dijeron que no, que era equis cantidad de plata y me tocó aceptar. La diferencia fue de 25 millones de pesos menos al mes”, expresó el español.