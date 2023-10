Ese noviazgo con Pablo Robledo no fue para toda la vida y Daniela confirmó en charla con ‘Lo sé todo’ por qué terminaron.

“Fue una relación que tuve el año pasado. […] Las cosas se acaban y, en realidad, somos de mundos muy diferentes; creo que ese es el punto… y todo el mundo me lo decía”, explicó la participante (traicionada por Martha Isabel Bolaños en ‘Masterchef’) en la nombrada entrevista de 2017.

La cubana, además, señaló en sus declaraciones que no tuvo tusa por el exsuperintendente —quien también es abogado y fue ministro de Justicia encargado, de acuerdo con la Universidad Externado—: “No estuve entusada porque fue un adiós bonito. No bonito en realidad, porque los adioses no son bonitos, pero estuvo bien, entendible. Estuve tranquila. Además me fui a Cuba y tuve tanto quehacer, tan hermoso en ese océano al que fui, y pensar [en eso no hubo tiempo]”, expresó.

Esas declaraciones las entregó la estrella de la televisión en un momento en que ya estaba saliendo con otra persona y, aunque no dio el nombre de esa pareja, aseguró: “La primavera siempre florece”. Ahora, la concursante de ‘Masterchef’ Celebrity’ mantiene su vida amorosa en reserva y poco se sabe de su amor actual; es más, algunos llegaron a pensar que su novio era el actor Karoll Márquez por un comentario que hizo en el concurso de cocina de RCN, pero que en realidad correspondía a la ficción.

¿Daniela Tapia, de ‘Masterchef’, fue novia de participante del ‘Desafío’?

La historia por la que se dijo que sí eran novias comenzó por unas fotos en las que vieron a ‘Dani’ muy cerquita a la entonces piloto Manuela Vásquez hace algunos años. Pese a que esas imágenes no parecen tan comprometedoras (aunque algunos afirman que sí), el rumor creció y no ha muerto con el paso del tiempo, incluso, en 2023 volvió a ser tendencia.

En el segundo semestre de 2023 circularon las fotografías, de nuevo, y algunos medios recordaron cómo se conocieron Daniela y Manuela (ambas concursaron en el ‘Desafío’) y hasta afirmaron que habrían vivido juntas.

“La intérprete de Magdalena en ‘Leandro Díaz’ sostuvo una supuesta relación con la piloto profesional que se consolidó tras la culminación del ‘reality’. Si bien, este se desarrolló en el país africano, donde lograron entablar una fuerte amistad, al parecer, a su llegada a Colombia los sentimientos de una por la otra se transformaron a tal formalidad, que incluso vivieron un tiempo juntas”, aseguró El Tiempo, citando “la edición de junio de la revista Vea en 2015”.

“En el reportaje, se ve a las personalidades departir en un lugar público, dándose muestras de cariño y uno que otro beso comprometedor”, agregó el diario en agosto de 2023.

Las tomas de la finalista de ‘Masterchef’ con la novia que no le confirmaron las replicaron cuentas de Instagram como @lacriollacolombiana. Las celebridades no han dado mayores detalles al respecto.

