Se van a cumplir 13 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante que falleció en el parque El Virrey, en el norte de Bogotá. Pese al paso del tiempo, el caso sigue dejando detalles que despiertan interés en el país, sobre todo por la lucha que han tenido sus padres por exigir justicia y esclarecer el crimen.

Precisamente, la madre de Luis Andrés Colmenares, Oneida Escobar, habló en revista Semana y contó que la relación que tenía con el señor Luis Alonso Colmenares, padre del joven, llegó a su fin y ambos se separaron.

“Fue un momento muy difícil porque Luis Alonso no creía que le habían hecho daño a mi hijo y en mi corazón de madre yo sentía que a Luis Andrés me le habían hecho el daño. Ahí empezó nuestra pelea, él me decía que estaba buscando culpables donde no los había, que yo parecía loca. Así me fui contra viento y marea, peleando con todo el mundo”, dijo la mujer.

Además, contó detalles de qué fue lo que llevó a que la relación se dañara y por qué ya no mantiene una comunicación con el padre, que hasta hace poco se quemó cuando aspiraba a un cargo político.

“Uno va sintiendo esos resentimientos en su corazón. Los hombres sienten tratan de echarle la culpa a la mujer. Él ya no tenía la misma atención en mí, no me tocaba y me rechazaba, era como si yo no existiera, ególatra y sin piedad, mientras tanto yo sufría porque estaba perdiendo a mi marido”, dijo en el citado medio.

