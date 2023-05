Han pasado más de 13 años desde que Luis Andrés Colmenares perdió la vida en octubre de 2010 y sus padres —quienes ha estado tratando de ayudar a esclarecer el caso— han utilizado sus redes sociales para dedicarle uno que otro mensaje sobre la memoria de su hijo.

Hace poco, Luis Colmenares, su papá, compartió un emotivo mensaje en redes sociales por el que sería el cumpleaños número 33 de su hijo. En su trino mostró unas fotos de cuando él era pequeño y reveló una carta que él le hizo nueve años antes de morir en el parque El Virrey, del norte de Bogotá.

Su padre recordó algunos momentos junto a su hijo con varias imágenes y una felicitación: “Feliz cumpleaños en el cielo Luis Andrés. Pasarán muchos años Luis Andrés (q.e.p.d.). los que tengan que pasar, no sé cuantos, Dios dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad”.

Qué dice la carta que dejó Luis Andrés Colmenares en vida

Además de ese mensaje, el señor Luis también compartió un video y una carta que no se conocía y que le había dejado el joven. En una de ellas se puede ver la frase: “Eres mi mejor amigo papi”. Esta iba acompañada de un dibujo de él mismo, pues en una viñeta dice: “Soy Luis Andrés”.

El texto termina una frase que conmovió al papá de Colmenares: “Por tus copias e mejorado mi ortografía […] Aunque todavía cometo errores”, y concluye con la firma, “Att: Luis Andrés, tu hijo mayor”.

Los hechos de la muerte del joven ocurrieron el 31 de octubre de 2010 en el caño de la calle 85, en Bogotá, luego de que Colmenares saliera de una bar en la llamada Zona rosa. Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida y con signos de violencia.