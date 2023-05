Cuatro marinos chilenos son acusados por la Fiscalía de Chile de asesinar a Milton Rodríguez Moreno, un ciudadano colombiano con discapacidad que vivía en las calles de Iquique. Este hombre viajó a ese país desde hace tres años, con el fin de obtener mejores ingresos y hacer una vida allá.

(Lea también: Colombiana fue asesinada por su prometido en Estados Unidos; buscan repatriar el cuerpo)

La Cancillería de Colombia repudió el hecho y pidió a las autoridades chilenas avanzar en las investigaciones e imponer el castigo a los responsables de este crimen. Los cuatro marinos señalados fueron apartados de sus cargos y ahora enfrentan un proceso judicial por homicidio.

Rodríguez vivía en una condición de vulnerabilidad, ya que según cuenta El Tiempo, en Chile pasó una dolorosa situación, pues perdió una pierna por infectarse con un hongo. De hecho, así lo contó el mismo colombiano hace dos años cuando le sucedió ese episodio.

“Empecé con una rasquiñita, no le puse mayor atención, pero a los tres días se me comió el dedo, se me puso negro. Sabía que ese dedo lo iba a perder […]. Hablé con unas enfermeras, me entraron por urgencias y al otro día me cortaron los dedos. A los cuatro días, me dijeron que me iban a cortar un pedazo más, cuando volví a la sala de descanso y me desperté, me di cuenta que me habían cortado hasta arriba de la rodilla”, dijo Rodríguez a la fundación Hogar de Cristo, que lo ayudó con todo su proceso.

Lee También

El colombiano soñó con emplearse como técnico en paneles solares, pero ese objetivo no lo pudo cumplir por la condición en la que quedó y todo lo que le tocó vivir: “Se vive en pésimo estado, se sufre por comida. La gente se cansa de estar aguantando hambre”, dijo Rodríguez en su momento.