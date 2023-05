Desde que Luis Andrés Colmenares perdió la vida en octubre de 2010, sus padres —quienes ha estado tratando de ayudar a esclarecer el caso— han utilizado sus redes sociales para dedicarle uno que otro mensaje sobre la memoria de su hijo.

Ya se han cumplido 13 años desde el fatídico suceso, que aún está en manos de la justicia colombiana, después de un proceso que ha sido tortuoso y largo para los involucrados, pues no es claro lo que sucedió esa noche en el sector del parque El Virrey, en el norte de Bogotá.

Mientras se conserva la esperanza de encontrar a los culpables, su madre Oneida Escobar desempolvó una foto en sus redes sociales de Luis Andrés Colmenares, pues este martes 23 de mayo se estarían celebrando los 33 años de vida de este joven si estuviera con vida. Por esa razón, la señora compartió un emotivo mensaje recordando su memoria.

“Mi querido, ‘Luigui’. Han pasado 13 años en los que he tenido que vivir de los recuerdos y alimentar mi memoria de esos momentos en los que tuve la fortuna de tenerte a mi lado. Hoy estarías cumpliendo 33 años y aunque es imposible no pensar en cómo estarías en este instante, a mi mente llegan pensamientos como verte ya graduado, disfrutando de la vida tal vez ya casado o con hijos. Hoy decidí en medio del dolor por quedarme con esas memorias de tu hermosa sonrisa. Ahora no puedo ofrecerte nada material, pero sí seguir viviendo en honor a ti”, fueron las palabras de la señora.

Su hermano Jorge Colmenares también destapó varias fotos que tuvo con él y le dedicó un mensaje a través de Twitter. Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2010 en el caño de la calle 85, en Bogotá, luego de que Colmenares saliera de una bar en la llamada Zona rosa. Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida y con signos de violencia.