Desde que Luis Andrés Colmenares perdió la vida en octubre de 2010, su padre —quien ha estado tratando de ayudar a esclarecer el caso— ha utilizado sus redes sociales para dedicarle uno que otro mensaje.

Así como ocurrió el pasado 31 de octubre, día en el que se cumplieron 12 años de la pérdida del estudiante, el contador recordó a su hijo este sábado aprovechando la fecha navideña.

No es la primera vez que lo hace pese a que regularmente en sus publicaciones deja saber su opinión sobre política y los problemas del país. De hecho, a principios de este mes le dejó uno de los más recientes mensajes, en el que le pedía bajar del cielo y darle un sentido abrazo.

Este 24 de diciembre volvió a conmover a algunos de sus seguidores, ya que expresó la tristeza que aún le produce no poder festejar a su lado una fecha tan especial como el nacimiento del niño Dios.

Compartiendo una fotografía tomada hace varios años, en la que aparece Luis Andrés muy pequeño y comiendo una manzana, Luis Alfonso Colmenares hizo saber que cada vez que llega Navidad le entra un profundo sentimiento por no poder compartir junto a su hijo.

Otra navidad sin ti.

Desde hace doce años no volví a verte ni abrazarte, pero siempre te llevo en mi corazón.

Estás presente en mi vida porque te pienso a cada momento.

A veces creo que hago las cosas porque tú me las indicas.

Me haces mucha falta Luís Andrés. QEPD Amén 🙏 pic.twitter.com/LVtOmrSfZK

— ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) December 24, 2022