Para nadie es un secreto que la senadora es una de las grandes líderes de la derecha política del país y que se postula como una de las candidatas presidenciales para las elecciones del 2026.

Teniendo en cuenta que en las más recientes elecciones —ganadas por Gustavo Petro— su bancada del Centro Democrático no tuvo un candidato firme para los electores, pues Óscar Iván Zuluaga retiró su candidatura a pocos días de los comicios, el nombre de la congresista se perfila como uno de los más fuertes para aspirar a la presidencia.

Así lo hizo saber en una reciente entrevista con con el programa ‘Desnúdate con Eva’, donde reconoció su deseo de llegar a la Casa de Nariño.

—¿Quieres ser presidenta?— preguntó la periodista Eva Rey.

—Por supuesto— contestó María Fernanda Cabal.

—¿Te estás preparando para el 2026 ir para allá?— indagó la comunicadora.

—Va para allá, firme— respondió en tono serio Cabal.

En ese momento, Rey expresó que sentía que para el momento en el que lleguen las elecciones presidenciales ella ya no estaría haciendo parte del Centro Democrático. Sin embargo, Cabal explicó no sería así en caso de que cambien muchas cosas dentro de su bancada en los próximos meses.

“Yo no puedo ser desleal con la persona que me dio la oportunidad de llegar a donde llegué. Yo no desconozco la gente que en la vida a mí me ha dado la mano. Para mí Uribe es el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia, [pero] siento que el partido quedó destruido después del gobierno de Duque”, explicó la caleña.