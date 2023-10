Por eso, con el comienzo de octubre, la familia Colmenares revive el doloroso momento por el deceso de Luis Andrés, cuyas causas no pudo determinar la justicia.

El 31 de octubre próximo se cumplirán 13 años desde los hechos que llevaron a que el joven fuera encontrado sin vida en el caño del Parque el Virrey, en el norte de Bogotá y desde minutos antes al primer día del mes, su padre mostró que le esperan los días más difíciles del año.

La época de Halloween solo empeora el sentimiento, pues es habitual que Luis Alonso recuerde constantemente a su hijo mayor, en cada celebración.

Este primero de octubre, muy temprano, el abogado escribió un mensaje en su cuenta de X dirigiéndose a Dios para confesar que lleva 13 años pidiendo que este mes desapareciera del calendario para no padecer el dolor, pero como eso no es posible, le pide fortaleza para sobreponerse a los próximos 31 días.

Este es su mensaje completo:

SEÑOR mío y DIOS mío, hace 13 años te estoy rogando que le quites octubre al calendario.

Yo sé que eso no le cuesta nada a tu omnipotencia, pero no me haces caso.

Mañana tengo que empezar a vivirlo de nuevo….

Entonces al menos bendíceme con fortaleza y perseverancia para…

— ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) September 30, 2023