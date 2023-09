La abogada comenzó contando que su esposo y ella estaban en un viaje de aniversario en Roma y que estaban acompañados de su hija mayor, que vive en Alemania y había ido a visitarlos; por eso, Ana María —de madre colombiana y padre mexicano— estaba sola en su casa de Atizapán de Zaragoza, en un conjunto muy seguro.

Céspedes contó que ese 12 de septiembre habló hacia las 3:00 p.m. de México con su hija, cuando ella le contó que había vuelto de la universidad, donde estudiaba Medicina, y que se quedaría allí estudiando.

Unas horas más tarde una llamada la despertó a las 2:00 a.m. en Roma y aprovechó para saludar a su hija; sin embargo, ella no le contestó y luego de insistirle, por fin recibió un mensaje que la hizo sospechar que algo no andaba bien.

(Vea también: Chat que exnovio respondió desde celular de Ana María Serrano lo delató; alteró escena)

Minutos después se enteraría que su hija había sido asesinada en su propia casa y entre los detalles que ha ido conociendo, supo que Allan entró por la puerta trasera de la casa y que el perro ni ladró porque ya lo conocía, pues había sostenido una relación de pareja con su hija por año y medio. Incluso hicieron un viaje a Alemania y estudiaban juntos desde sexto de secundaria; por eso él iba uno o dos veces a la semana a la casa.

“Lo conocíamos muy bien”, dijo, sin sospechar el acto que cometería. “Entró directamente a matarla, eso parece. Parece que mi hija no sufrió. Es lo único que sé, no sé como murió”, añadió su mamá.

Él habría cometido el crimen porque la joven mexicana decidió terminarle y, pese a la insistencia de él, ella no accedió a que volvieran; especialmente porque ya se estaba tornando agresivo.

Lee También

¿Quién es Allan Gil Romero?

Es un joven de 20 años, de buena familia, según dijo la madre de la víctima, que nunca pensó nada negativo sobre él.

(Vea también: “Las familias eran amigas”: revelan detalles inéditos del caso de Ana María Serrano)

Así lo recordó en Blu Radio:

“Era una persona encantadora. Era un niño bien, era un niño super decente, de los que te abría la puerta del carro; un niño inteligente, ganó el premio de excelencia del colegio. Tú los veías juntos y eran así como el rey y la reina de las escuelas, todo el mundo quería ser como ellos. Nosotros nunca pensamos que pudiera ser así. En realidad, cuando terminaron fue que comenzó a cambiar, pero fue un tema más de acoso. Uno cree que a los 19 años que le rompan el corazón tiene que ser duro, pero más allá de eso a uno no se le ocurre nada mas”.

La madre de Ana María recordó también que luego de que terminaron en junio pasado, él comenzó a acosarla, le pedía todo el tiempo que regresaran y le enviaba cosas o las llevaba él mismo a la casa.

¿Allan Gil era violento?

La mujer dijo también en Caracol Radio que el joven, hoy de 20 años, “jamás demostró rasgos violentos. Era un caballero, de esos niños que quieres como yerno”. Sin embargo, reconoce que hubo señales que no vio en su momento y por eso pide no normalizar el acoso:

“Había momentos en que Ana María me decía que la presionaba como ‘no te pongas minifalda’ o ‘por qué abrazas a tus amigos’. Dejé de verla contenta y le dije: ‘Si ya no estás contenta y no vas a estar en el colegio con él, no vale la pena’. Más allá de un novio celoso a uno no se le ocurre nada mas”.

En otro momento de sus entrevistas, Ximena Céspedes añadió que ha conocido lo que pudo detonar que sus celos escalaran a un comportamiento violento:

“Él se iba a ir a estudiar a Alemania y estábamos tranquilos porque ya se iba. Incluso le dijimos: ‘Tranquilízate, ya vive tu vida’. Pero parece que donde enloqueció más fue en una reunión con amigos de ellos. El sábado hubo una fiesta y le contaron que Ana María estaba bien, estaba saliendo, haciendo otras cosas. No sabemos qué fue lo que pasó, pero a partir de ahí comenzó a amenazarla y que quitara las historias de Instagram y que tenía que regresar con él”.

¿Qué pruebas hay contra Allan Gil, en México?

Céspedes agradeció que las autoridades mexicanas estén trabajando tan rápido, pues al señalado feminicida de su hija lo capturaron en poco tiempo fuera de la ciudad. Actualmente, está detenido a la espera de su proceso judicial.

Sobre el caso, dijo en el medio que su abogado les ha contado poco, pero que saben que es el único que se ve entrando y saliendo de la casa en las cámaras de vigilancia del conjunto. Además, que luego de cometer el crimen, regresa a la casa:

“Estaba todo el ministerio público haciendo el levantamiento y él regresa. Él llega a la casa con mi cuñado y otras personas cercanas que llamamos a hacer como si nada. En ese momento no lo detuvieron porque no estaba en flagrancia, pero con la investigación lo capturan 4 días después”.

También dijo que lo siguen tratando como el presunto feminicida, pero, según sabe, “ya tienen todo el caso armado y que ya tienen todas las pruebas”. Además de los videos de seguridad, también están los pantallazos de las amenazas y el acoso del que fue víctima su hija y otros mensajes en los que Ana María les contaba a sus amigos que Allan “ya se estaba pasando de la raya”.

La mamá de la joven asesinada dice que es el único sospechoso hasta ahora porque no hay nadie más quisiera lastimar a su hija ni indicios de que alguien más entró a la vivienda.

La mamá sabe que Ana María estuvo sola desde las 4:00 p. m. cuando la empleada se fue y a las 6:00 p.m. Allan ya no estaba en la casa, pero sí estuvo respondiendo los mensajes desde el celular de ella lejos de allí, porque a esa hora el vecino fue a buscarla y la encontró sin vida. El crimen “tuvo que ser entre 4:00 y 5:00 de la tarde”, dijo su madre.

Por último, dijo en la cadena radial que no ha conversado con los padres de él y que no sabe si sea capaz ni de verlo o enfrentarse a él, pues pronto vienen las audiencias.