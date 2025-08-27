Este martes, 27 de agosto, apenas unos días después del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, lanzó oficialmente su precandidatura por el Centro Democrático, pues llevará las banderas de su hijo para alcanzar la Casa de Nariño.

Ante esto, Uribe Londoño ha despertado muchas criticas, ya que muchos aseguran que se está aprovechando de la tragedia de su hijo, mientras que otros simplemente recuerdan que hace unos años apoyó a Gustavo Petro, quien es el extremo contrario del partido que ahora representa.

De hecho, en su momento Uribe Londoño estuvo en un formato llamado ‘El ventilador’, en el que explicó: “En el uribismo no hay obligación de hacer exactamente todo lo que ordene el doctor Álvaro Uribe, pero en aquel instante, en 2011, yo voté por Petro porque estaba en desacuerdo con las propuestas de Enrique Peñalosa”.

No obstante, ahora la versión cambió, pues según dijo en diálogo con Blu Radio, su apoyo en ese entonces fue por una sencilla razón: el metro de Bogotá.

“Quiero dejar algo claro. Yo voté por Petro porque era el único candidato que ofrecía el metro para Bogotá, cosa que ha debido pasar desde hace mucho tiempo y no entendía por qué no pasaba”, dijo.

Y agregó: “Infortunadamente, Gustavo Petro, tanto en la Alcaldía como hoy, nos ha engañado a los colombianos con todo lo que dijo. Yo no esperaba eso en aquél momento”.

Cabe destacar que muchas personas han explicado que Uribe Londoño incluso hizo parte del gobierno de Petro cuando fue alcalde, pero el ahora precandidato presencial desmintió esa versión asegurando que lo único fue que hizo parte del equipo del empalme porque le interesaba el tema de la ETB, la telefonía en ese entonces.

Cuál ha sido el camino político de Miguel Uribe Londoño

Pese a que su nombre ha sonado en el ámbito político a lo largo de los años, por su relación con Diana Turbay y luego por ser padre de Miguel Uribe Turbay, Uribe Londoño fue concejal y congresista durante cortos periodos de tiempo.

De hecho, en su momento estuvo en la secretaría económica en la presidencia de Julio César Turbay, convirtiéndose en una pieza muy importante de aquél gobierno apenas con 26 años. Luego se alejó de la política y reapareció en 2013, siendo socio fundador del Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe Vélez, después de, dijo él, la “traición” de Juan Manuel Santos.

Ya cuando pasaron esos primeros momentos, se alejó para dedicarse a sus negocios, dándole paso a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay.

