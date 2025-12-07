El gimnasta olímpico colombiano Jossimar Calvo y su esposa, Gina Zambrano, resultaron heridos tras un atentado ocurrido en la madrugada del domingo en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta, donde se produjo una explosión dirigida a derribar torres de energía.

Aunque el impacto fue fuerte y el vehículo en el que se movilizaban quedó completamente destruido, ambos se encuentran fuera de peligro, según confirmó la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, citada por Caracol Radio.

El ataque, atribuido por las autoridades al ELN, fue uno de los tres hechos violentos registrados entre la noche del sábado y la mañana del domingo en varios puntos de la ciudad.

La explosión afectó gravemente el Ford Fiesta rojo en el que viajaba la familia Calvo, cuyo chasis y vidrios quedaron destrozados por la onda expansiva.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de los daños, evidenciando el riesgo que corrieron el atleta y su esposa.

Tras el atentado, Calvo y Zambrano fueron trasladados a una clínica de Cúcuta, donde recibieron atención médica por las heridas sufridas. De acuerdo con el parte entregado por los profesionales de salud, ambos evolucionan favorablemente y no presentan lesiones que comprometan su vida.

El ataque formó parte de una serie de acciones violentas que dejaron graves afectaciones en la infraestructura eléctrica del departamento.

#ATENCIÓN Los ocupantes de este vehículo se salvaron de morir tras quedar muy cerca del lugar donde se registraron dos fuertes explosiones en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta, en inmediaciones del centro comercial Jardín Plaza. Todo este sector de la ciudad sigue sin luz. pic.twitter.com/qCGXbwciCs — Manolesco (@jhonjacome) December 7, 2025

La empresa CENS Grupo EPM informó que la caída de varias torres de energía como consecuencia de las detonaciones dejó sin servicio eléctrico a múltiples sectores de la capital de Norte de Santander, entre ellos Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino.

Los cortes afectaron a miles de usuarios y obligaron a equipos técnicos a desplegar labores de reparación bajo condiciones de seguridad reforzadas.

Además del ataque que impactó a Jossimar Calvo y su esposa, se registraron dos hechos más: uno contra el CAI Morichal y otro contra una patrulla en el sector de La Concordia.

Estos atentados dejaron un saldo trágico de dos policías muertos y seis heridos, lo que encendió las alarmas de las autoridades locales y nacionales, quienes reforzaron la presencia de la Fuerza Pública en la zona.

Jossimar Calvo, de 31 años, es considerado uno de los gimnastas más importantes en la historia del deporte colombiano. Entre sus logros destacan un título mundial en 2013 en Bélgica, un oro en la Copa del Mundo de Incheon en Corea del Sur en 2014, además de múltiples preseas en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, y competencias del ciclo olímpico.

Su carrera ha sido un referente para las nuevas generaciones y su estado de salud, afortunadamente estable, ha causado alivio entre colegas, seguidores y la comunidad deportiva del país.

