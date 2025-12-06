En la tarde de este sábado, el municipio de Balboa, en el sur del Cauca, volvió a vivir una jornada de terror luego de que una motocicleta cargada con explosivos fuera detonada a pocos metros de la estación de Policía y muy cerca del parque principal.

Noche de terror en Tesalia (Huila) por atentado con drones contra estación de Policía

El estallido, que se escuchó en varios sectores del casco urbano, dejó dos personas heridas y graves daños materiales, según el reporte preliminar de las autoridades.

La explosión ocurrió en una zona donde hay varios locales comerciales. De acuerdo con los primeros reportes, la detonación afectó un vehículo particular que se encontraba estacionado junto al punto en el que la moto bomba fue activada.

🔸Motocicleta acondicionada con explosivos explotó en el centro de Balboa, Cauca, cerca de la Estación de policía. Por el momento se tiene reporte de un incendio estructural a la sede de la Cooperativa de Caficultores y un vehículo que se encontraba cerca de la zona. pic.twitter.com/wvPImRRNIx — 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀𝐒 (@Regional_col) December 7, 2025

Uno de los inmuebles más afectados fue una cooperativa de café que opera como punto de acopio para productores locales. Las llamas comprometieron parte de la estructura y su bodega.

#Atención | Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en zona urbana de Balboa, Cauca. Preliminarmente, se reportan dos civiles heridos.

La explosión generó un incendio que afectó varias estructuras, entre ellas una cooperativa de café. Bomberos de localidades del sur… pic.twitter.com/VVxPRuQkNa — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 7, 2025

Los organismos de socorro, junto con unidades de la Policía y el Ejército, continúan en la zona verificando daños estructurales, atendiendo el incendio y asegurando el perímetro para descartar la presencia de más explosivos.

Disidencias de las Farc estarían detrás de atentado en Balboa, Cauca

En medio de las labores de investigación, tomó relevancia la presencia y actividad del frente Carlos Patiño, uno de los grupos más violentos de las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, y que tiene influencia en el sur del Cauca.

Este grupo armado ha sido señalado en varias ocasiones de ataques similares en municipios como Argelia, Balboa y El Tambo, donde han mantenido enfrentamientos con la Fuerza Pública y han ejecutado atentados contra estaciones de Policía y servidores públicos. Aunque todavía no hay una adjudicación oficial del ataque, las autoridades no descartan que este frente sea el responsable de la acción terrorista.

El sur del Cauca atraviesa una escalada de violencia en medio de disputas entre estructuras criminales que buscan controlar corredores estratégicos para el tráfico de drogas y la minería ilegal. Balboa, en particular, ha sido escenario de hostigamientos y ataques contra la Policía en los últimos años.

