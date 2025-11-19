Un nuevo episodio de violencia golpeó al municipio de Suárez, Cauca, luego de que un ataque con explosivos dirigido contra la Estación de Policía dejara una mujer muerta, un menor de edad herido y varias personas afectadas por la onda explosiva. El hecho ocurrió en la zona urbana de esta localidad del noroccidente del departamento.

(Vea también: Pánico por ataque con explosivos en la vía de Medellín a la costa; disidencias estarían detrás)

De acuerdo con autoridades locales, integrantes del frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, habrían lanzado los artefactos explosivos utilizando drones, una modalidad que, según fuentes oficiales, ha venido aumentando en esta región. La víctima mortal es una ciudadana ecuatoriana dedicada al comercio, quien quedó atrapada en medio de la detonación. La explosión también provocó daños en establecimientos públicos cercanos.

Mientras se atendía la emergencia en el casco urbano, de manera simultánea fue atacada una base militar ubicada en la vereda El Amparo, en el mismo municipio. Varios habitantes resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital local, lo que incrementó la tensión en la zona.

Lee También

#ATENCIÓN Una ciudadana ecuatoriana muerta, un menor de edad herido y daños en locales comerciales deja un ataque con explosivos contra la Estación de Policía de Suárez, Cauca. @oscar10solarte pic.twitter.com/pYboRzlVmJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2025

(Vea también: “Nos van a matar”: aparece audio de supuesto policía suplicando ayuda en hostigamiento de guerrilleros)

El alcalde de Suárez, César Cerón, hizo un llamado al Gobierno Nacional ante la escalada de ataques en el Cauca. “Hacemos un contundente llamado al Gobierno Nacional, exigiéndole que nos atienda, que atienda la situación del municipio y el departamento. Creo que esto se salió de control y de las manos”, señaló el mandatario, visiblemente afectado por la gravedad de los hechos.

Lee También

El ataque en Suárez se suma al ocurrido horas antes en el municipio de Jambaló, donde siete uniformados resultaron heridos tras la explosión dirigida contra la Estación de Policía local. La seguidilla de acciones violentas preocupa a las autoridades y las comunidades, que han pedido una intervención urgente para detener la intensificación del conflicto armado en la región.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.