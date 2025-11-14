Este 14 de noviembre de 2025, Argentina fue testigo de una tragedia sin precedentes. Se trata de una explosión en una de las mayores plantas químicas de ese país que conmocionó a la población y puso a las autoridades en alerta máxima.

La lamentable situación ocurrió en el municipio de Ezeiza y la magnitud del estallido fue tal que se escuchó en kilómetros a la redonda, provocando pánico. La planta sería propiedad de Sinteplast, según La Nación.

AFP por su parte, reportó que los primeros informes detallan al menos 20 heridos, aunque se teme que el número de víctimas pueda aumentar conforme avancen las labores de rescate. Al cierre de esta edición, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, que fue declarada área de desastre.

“Es tremenda la explosion y el fuego que se están dando en las diferentes industrias”, dijo al canal local C5N el alcalde de Ezeiza, Gastón Granados, según recogió la agencia.

🔴 #URGENTE | Escalofriantes imágenes de la explosión e incendio en una planta química de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/cRdkiBr2C5 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 15, 2025

¿Por qué explotó la planta química en Argentina?

La pregunta que todos se hacen es cuál fue el origen de esta tragedia. Las plantas químicas, por su naturaleza, están expuestas a riesgos altos: los productos son volátiles y cualquier falla en los sistemas de seguridad puede desatar un evento catastrófico. Sin embargo, las autoridades trabajan para determinar qué pasó.

Argentina, como otros países de América Latina, cuenta con un marco legal estricto en materia de seguridad industrial. Sin embargo, tragedias como esta demuestran la necesidad urgente de fortalecer controles, mejorar la supervisión estatal y actualizar los estándares de prevención, no solo en Argentina, sino en toda la región.

⚡️UNA SERIE DE EXPLOSIONES SACUDE UNA PLANTA EN ARGENTINA Una impactante explosión sacudió este viernes un sector industrial ubicado en la ciudad de Ezeiza, Argentina, provocando una fuerte onda expansiva y graves incendios.https://t.co/E0qgdfylDS pic.twitter.com/WjwHhI8dQV — RT en Español (@ActualidadRT) November 15, 2025

