Desde la madrugada de este miércoles, la autodenominada columna Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, atacó la estación de Policía del municipio de Jalambó, en el Cauca.

Los guerrilleros llegaron anunciando con megáfonos que iban a atacar la estación y que les recomendaban a los ciudadanos no salir de sus viviendas.

En las últimas horas, se conoció un audio de un supuesto policía solicitando ayuda y apoyo para defenderse. “Manden un helicóptero. Dicen que es a lo único a lo que le tienen miedo. Nos van a matar. Nos van a matar. (…) A nosotros ya nos tienen casi copados; Dios, hay heridos. ¿Qué esperan? Que nos maten o qué”, dice este supuesto uniformado que no ha sido identificado.

Hasta el momento, han reportado 7 policías y un civil herido en esta zona de Colombia. También se dio a conocer que hay un helicóptero impactado por los guerrilleros de las disidencias de las Farc.

Al respecto, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) señaló: “La población reporta temor, interrupción de actividades y riesgo para viviendas, sedes educativas y procesos comunitarios. Este nuevo episodio evidencia la grave degradación del conflicto en el norte del Cauca y la urgencia de reforzar las garantías de seguridad, protección colectiva para los pueblos y mecanismos reales de presencia estatal. No se trata de reacción militar: se requieren protocolos humanitarios inmediatos, canales de comunicación con Autoridades Ancestrales y un plan de contingencia que proteja a los más vulnerables”.

Esta es la primera ofensiva que se conoce desde el video que publicó este grupo guerrillero en el que aparece Iván Mordisco criticando las acciones militares y anunciando nuevas acciones violentas contra los colombianos.

