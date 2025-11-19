En las últimas horas se dio a conocer un video en el que Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, le envió un mensaje a Gustavo Petro en respuesta a los bombardeos en los que murieron menores de edad.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas”, aseguró ‘Mordisco’ en la grabación difundida por medios como Caracol Radio.

Ante esto, el presidente no se quedó callado y en un trino se pronunció sobre las declaraciones del líder guerrillero y volvió a mencionar el presunto plan para asesinarlo.

“Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años. Incluso quiso matarme por órdenes mafiosas en el desfile del 20 de julio del 2024. Su comprador de cocaína, el señor Alirio Zarate, alias “el Runcho”, no es la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes”, indicó Petro.

¿Qué dijo ‘Iván Mordisco’ sobre Gustavo Petro?

El guerrillero habló de manera indirecta sobre un posible juicio contra el jefe de Estado. Además, hizo referencia a las decisiones que tomó Petro luego de su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas.

“Sus bombeos han cobrado la vida de 15 menores de edad después de su famoso discurso… los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos, también podrán ser enjuiciados”, afirmó el guerrillero”, declaró el insurgente.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.