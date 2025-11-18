La controversia por los gastos personales de Gustavo Petro fue el tema con el que inició la semana en el país, luego de que se revelara un informe financiero que detalla consumos del mandatario en comercios internacionales, hoteles, marcas de lujo y, especialmente, un pago hecho en el Menage Strip Club de Lisboa, donde desembolsó 209.000 pesos (unos 50 dólares) a comienzos de 2023.

(Vea también: Informe secreto de la Uiaf destapa compras de Petro en Gucci, Prada, Ralph Lauren y más)

Frente a ese capítulo, que avivó críticas en redes y en sectores políticos, el jefe de Estado respondió directamente:

Cabe resaltar que Petro había ordenado que todos sus gastos fueran divulgados, incluso los de carácter personal. El documento, fechado en junio, fue elaborado por la UIAF para examinar “afectaciones a las cuentas personales del presidente de la República”, aunque no precisa cuáles eran esas afectaciones en ese momento.

Cuáles son los gastos del presidente Petro

El informe identifica 12 cuentas a nombre de Petro: seis en Scotiabank, tres en BBVA, una en el Banco Agrario, una en Confiar y otra en Sudameris. Sin embargo, solo dos concentran la actividad real: una en Scotiabank, destinada al pago de la hipoteca de su casa en Chía, y una del BBVA, que registra la mayor parte de ingresos y consumos entre 2023 y 2025.

W Radio detalló que la cuenta principal tuvo entradas por 1.313 millones de pesos en ese periodo y salidas por 1.444 millones. En las entradas predominan los pagos de nómina: de acuerdo con El Tiempo, el salario del presidente varía entre 26 y 48 millones de pesos mensuales, dependiendo de retenciones y ajustes.

Las salidas incluyen compras electrónicas, retiros, pagos en el exterior y operaciones cotidianas. Entre los consumos están tiendas como Gucci Portugal, Ralph Lauren, Prada Emirates, Louis Feraud, El Corte Inglés, Casa dei Tessuti, La Rinascente (Florencia) y entradas al Circo del Sol. El reporte también registra pagos de hipoteca y abonos a medicina prepagada en Colmédica.

En total, la UIAF contabilizó 41 transferencias por más de 321 millones de pesos, además de movimientos de salida por 496 millones durante el mismo periodo, según la emisora.

El club nocturno que apareció en los gastos de Petro

Dentro del documento, una transacción llamó la atención y se convirtió en el centro del debate público: un gasto de 209.000 pesos en el Menage Strip Club de Lisboa. La cifra, aunque pequeña frente al volumen total de operaciones, impulsó cuestionamientos sobre el tipo de consumos del presidente y su pertinencia en medio de cargos oficiales.

Ese pago fue uno de los que más eco tuvo y dio pie a la respuesta de Petro, quien insistió en que sus cuentas no superan sus ingresos legales y que, por el contrario, ha pedido que la totalidad de sus movimientos pueda ser revisada.

Por ahora, la discusión sigue abierta y gira en torno al contenido del informe, mientras las entidades financieras citadas y la UIAF se ciñen a la información reportada sin hablar de irregularidades o delitos.

