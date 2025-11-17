Un nuevo ataque terrorista se presentó en la noche de este lunes, 17 de noviembre, en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, significando el tercero (incluso cuarto) durante el mismo fin de semana.

El último que se registró fue en el CAI del barrio Charco Azul, en el oriente de Cali, cuando nuevamente sujetos lanzaron el elemento que explotó y que por fortuna no dejó a personas lesionadas.

Apenas se informó la situación, las autoridades actuaron con prontitud para cerrar la zona y comenzar con las respectivas investigaciones, como videos de cámara de seguridad, toma de testimonios y más para dar con los responsables de este hecho. Además, se activó un plan candado en la zona para evitar que los responsables se fugaran, tal como ocurrió en las anteriores dos ocasiones.

Estas son las imágenes de la situación:

#Valle | Se registró un nuevo ataque con explosivos de bajo poder en el oriente de Cali, sector de Charco Azul. Al parecer, iba dirigido contra un CAI de la Policía. Las autoridades indicaron que no hay personas heridas, pero un perro que estaba en el lugar resultó lesionado. pic.twitter.com/uBm9WmdKsS — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 17, 2025

Hace pocos minutos se registró, al parecer, un posible ataque contra el CAI de Policía del barrio Charco Azul. Según los primeros reportes, hombres en moto habrían lanzado un artefacto tipo granada contra la estructura. No se reportan policías ni civiles lesionados. Sin embargo,… pic.twitter.com/tCBUmBisX0 — Entérate Cali – Noticias Cali (@EnterateCali) November 17, 2025

Pese a que no hay personas lesionadas, un perro que estaba en el sector sí fue herido, por lo que fue atendido por la Policía Ambiental.

Vale la pena destacar que este fue el tercer ataque a la capital del Valle del Cauca en apenas unas horas, pues primero se atacó el CAI Los Mangos y luego el Canal RCN, todos con la misma forma de actuar, por lo que se cree que fueron cometidos por el mismo grupo criminal.

Por lo pronto, avanzan las investigaciones para dar con los responsables, mientras la ciudadanía le pide a la Alcaldía acciones porque ya es preocupante la situación de inseguridad.

