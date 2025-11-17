Escrito por:  Redacción Nación
Nov 17, 2025 - 9:24 pm

Un nuevo ataque terrorista se presentó en la noche de este lunes, 17 de noviembre, en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, significando el tercero (incluso cuarto) durante el mismo fin de semana.

(Ver también: Atentado terrorista dejó 12 muertos y más de 20 heridos; imágenes del fuego son impactantes)

El último que se registró fue en el CAI del barrio Charco Azul, en el oriente de Cali, cuando nuevamente sujetos lanzaron el elemento que explotó y que por fortuna no dejó a personas lesionadas.

Apenas se informó la situación, las autoridades actuaron con prontitud para cerrar la zona y comenzar con las respectivas investigaciones, como videos de cámara de seguridad, toma de testimonios y más para dar con los responsables de este hecho. Además, se activó un plan candado en la zona para evitar que los responsables se fugaran, tal como ocurrió en las anteriores dos ocasiones.

Lee También

Estas son las imágenes de la situación:

Pese a que no hay personas lesionadas, un perro que estaba en el sector sí fue herido, por lo que fue atendido por la Policía Ambiental.

Vale la pena destacar que este fue el tercer ataque a la capital del Valle del Cauca en apenas unas horas, pues primero se atacó el CAI Los Mangos y luego el Canal RCN, todos con la misma forma de actuar, por lo que se cree que fueron cometidos por el mismo grupo criminal.

(Ver también: Autoridades tuvieron que cerrar importante vía de Bogotá por presunto artefacto explosivo)

Por lo pronto, avanzan las investigaciones para dar con los responsables, mientras la ciudadanía le pide a la Alcaldía acciones porque ya es preocupante la situación de inseguridad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO