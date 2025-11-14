En la mañana de este viernes, 14 de noviembre, todas las personas que estaban al interior de la Universidad Católica, ubicada en la carrera 13 #47-49, tuvieron que ser evacuadas debido a una advertencia que llegó desde la presidencia de la república.

(Ver también: Atentado con granada contra un CAI en Bogotá; sería represalia criminal contra la Policía)

Según fuentes consultadas por City TV, la hipótesis que se maneja es que las autoridades recibieron un correo electrónico en el que advertía de la presencia de un artefacto explosivo y por eso de urgencia tocó sacar a todas las personas que estaban allí.

De inmediato llegaron las autoridades para controlar la situación con el equipo antiexplosivos, quienes analizan todas las instalaciones para verificar si es real la amenaza o simplemente fue una advertencia para causar terror en Bogotá.

Los estudiantes, por su parte, continuarán con sus actividades académicas de forma remota, mientras las autoridades mantienen la zona despejada hasta que se confirme que la situación ya fue completamente controlada.

Evacuan la Universidad Católica por posible artefacto explosivo. Es en pleno corazón de chapinero, muy grave de llegar a confirmarse. pic.twitter.com/VyCdMpeGHb — Nicolás Velasco (@VelascoNicolasO) November 14, 2025

Qué está pasando con los explosivos en Colombia

Y es que esta es una situación de extrema gravedad y a la cual hay que prestarle mucho cuidado, ya que en los últimos meses se han presentado situaciones que han puesto en riesgo la vida de muchas personas en las grandes ciudades.

De hecho, cabe recordar que hace poco en Cali explotó un camión en plena luz del día, dejando personas fallecidas y lesionadas, mientras que en Tunja el pasado fin de semana un camión también se iba a detonar cerca a una estación de Policía. Al final se hizo una explosión controlada, pero igual tres agentes quedaron heridos por esta situación.

(Ver también: Atacaron con explosivos vía férrea de Cerrejón en La Guajira; detonaciones causaron pánico)

Así las cosas, las autoridades deben estar pendientes de cualquier situación para que no se presente una catástrofe en el país.

