Momentos de terror se vivieron en la avenida Mutis con avenida Cali en Bogotá, debido a que una persona dejó un cilindro color azul botado y los ciudadanos creyeron que se trataba de un artefacto explosivo, teniendo en cuenta lo que ha venido pasando en el país recientemente.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cerraron (por un rato) tiendas de Falabella en Bogotá por hallazgo de explosivos en sedes)

Ante esto, los ciudadanos alertaron de inmediato a las autoridades, quienes por pura prevención decidieron cerrar la vía en ambos sentidos mientras se adelantaba la investigación correspondiente.

Este es el artefacto en cuestión:

Lee También

🚨MUCHA ATENCIÓN 🚨 POSIBLE ARTEFACTO EXPLOSIVO!

Avenida mutis(63) con cali, posible artefacto explosivo, cerraron la via en ambos sentidos mientras llega antiexplosivos tomar vias alternas. 🚨 síguenos para estar mas informado 🚨https://t.co/OLsJQAQKKN pic.twitter.com/vglwV6TlCQ — 🚨REPORTES BOGOTÁ🚨 (@davidramirezdr1) November 10, 2025

De inmediato, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y avanzaron en la detección del elemento, pero afortunadamente apenas unos minutos después de llegó a la conclusión de que el hecho era un simple cilindro, es decir, no significaba ningún riesgo para la ciudadanía.

Igualmente, las autoridades explicaron que no siempre que se cierra es por una bomba, sino que es solamente por cuestiones de seguridad y para poder hacer los análisis de una forma más responsable y segura.

Al comprobarse que no significaba ningún riesgo, las autoridades volvieron a dar vía sin ningún problema para retornar la normalidad a la movilidad en ese transcurrido sector de la capital.

(Ver también: Atentado con granada contra un CAI en Bogotá; sería represalia criminal contra la Policía)

Vale la pena destacar que en el momento en el que usted sospeche de algún elemento que vea en las vías, como una maleta, una caja o algo parecido, lo mejor es que advierta igual a las autoridades al #123 que es la línea de emergencia para que las autoridades investiguen antes de que ocurra alguna emergencia.

* Pulzo.com se escribe con Z