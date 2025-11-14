La mañana de este viernes se vivió un fuerte momento de tensión en la Universidad Católica de Bogotá, luego de que las autoridades ordenaran la evacuación inmediata del campus ante la presencia de un supuesto artefacto explosivo dentro de las instalaciones.

Según información preliminar, un paquete sospechoso fue detectado en una de las zonas de acceso de la institución, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia y a solicitar la presencia del equipo antiexplosivos de la Policía Nacional, quienes ya se encuentran en el lugar realizando la verificación correspondiente.

Estudiantes, docentes y personal administrativo fueron evacuados de forma preventiva mientras las autoridades inspeccionan el área para descartar o confirmar cualquier riesgo. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

#ATENCIÓN | Evacúan de urgencia la Universidad Católica en Bogotá. Antiexplosivos investigan supuesto artefacto dentro de las instalaciones. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/WrOKJBxWoD — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 14, 2025

Las autoridades mantienen acordonada la zona y la universidad. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial sobre la naturaleza del objeto y si representa o no una amenaza real.

Por ahora estudiantes han manifestado que no saben lo que está sucediendo y los protocolos no han sido los más a adecuados.

Muy deficiente el tema brigadistas y de salida los estudiantes. No sabemos qué pasó pero de un momento a otro salgan. A donde? Como ? A qué horas? Sin mensajes. Yo estaba una sala de estudio sin saber nada. @UCatolicaCo pic.twitter.com/RDZKDMYp3C — Diego Castellanos (@Diegokaxtell) November 14, 2025

Por su parte, la universidad emitió un comunicado en el que indicaba que se suspendían las clases desde las 8:30 a. m. y que la jornada se desarrollara de manera virtual. Además, le solicito a estudiantes y personas que se dirigieran a sus hogares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Católica Colombia (@ucatolicaco)

Noticia en desarrollo…

