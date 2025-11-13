La noche del 11 de noviembre de 2025, las calles de Kennedy, en el suroccidente de la capital colombiana, se convirtieron en un aterrador escenario de justicia por mano propia, poniendo en evidencia la creciente ola de violencia e intolerancia que aqueja a la ciudad por estos días. Este suceso surge como una recordación vigilante para todas las autoridades, en especial las judiciales, sobre la importancia de la rapidez en sus acciones frente a las situaciones delictivas.

Según los reportes disponibles, el desencadenante de la terrible tragedia fue un conductor en estado de embriaguez, identificado como Mauricio Cendales Parra de 35 años de edad, quien atropelló a varios motociclistas en la Avenida de las Américas con Carrera 68. El conductor, como informó El Tiempo, se encontraba en medio de un episodio de depresión y ansiedad al momento de los hechos.

Tras el accidente, en lugar de detenerse, Cendales intentó escapar, provocando la persecución por parte de un colectivo de motociclistas. Según se supo, la furia colectiva y el colapso del control en la zona se desataron en localidades como El Tintal y Techo, donde la víctima fue finalmente atrapada y brutalmente agredida ante la mirada de decenas de testigos y cámaras de seguridad.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una violencia inusitada. Al menos 30 individuos atacaron simultáneamente el vehículo con cascos de motos, palos, piedras, cadenas y hasta sillas de establecimientos de comida rápida.

Las autoridades lograron intervenir y llevar al conductor a un centro asistencial, pero la gravedad de sus heridas y el retraso en la atención ocasionaron su fallecimiento. A raíz de este hecho tan devastador, la Policía inició una investigación para identificar a los presuntos agresores, de los cuales, cuatro ya están en seguimiento, según los registros de videos de testigos y de cámaras de seguridad del sector.

Este suceso ha producido una ola de indignación y preocupación en los habitantes y en las autoridades de Bogotá. “Nada justifica un linchamiento, nada. Cuando una persona comete eventualmente una infracción, o inclusive, un delito, en este país hay una justicia que tiene que actuar”, declaró el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en rueda de prensa.

La situación es aún más alarmante si se toma en cuenta que el hecho ocurrió en un contexto de creciente inseguridad en la localidad de Kennedy, donde solo horas antes había estallado una granada de fragmentación causando la muerte de dos habitantes de calle.

