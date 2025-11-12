La violencia azotó las calles de Bogotá en un impactante incidente en la noche de este martes 11 de noviembre. Un conductor de aproximadamente 35 años desató el caos en la localidad de Kennedy, atropellando a motociclistas en un intento de huida que culminó en una trágica muerte. El hombre fue identificado como Mauricio Sendales Parra.

(Le puede interesar: “Tiene que pagar”: Galán reaccionó a captura de taxista que atropelló a varias personas en Bogotá)

Todo comenzó alrededor de la avenida carrera 68 con Américas. El conductor, al volante de una camioneta azul, hizo peligrosas maniobras, circulando en círculos y golpeando varios vehículos. Un oficial de Policía en motocicleta institucional fue uno de los afectados durante esta imprudente conducta. De hecho, en Citytv se ve un video en el que se ve al hombre de la camioneta dando vueltas y atropellando en reversa a varios motociclistas.

En un intento desesperado por detenerlo, un policía disparó a las llantas de la camioneta, pero en palabras recogidas por la prensa local, “el conductor persistió en su peligrosa conducta”. Incitado por el miedo, el hombre intentó escapar hacia una zona residencial entre los barrios de Castilla y Tabakú. En su frenética huida, colisionó con un puesto de comidas rápidas, provocando la total destrucción del mismo, de acuerdo con el informe periodístico.

Lee También

Fue allí, frente al Conjunto Residencial Tierra del Sol, donde su huida llegó a su fin. Un grupo de alrededor de 200 motociclistas lo interceptó, arrancándolo de su vehículo y agrediéndolo brutalmente con objetos contundentes. Esta violencia dejó al conductor con graves lesiones, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica de Occidente en Kennedy con politraumatismos, según el citado portal.

A pesar de los intentos por salvar su vida, las heridas recibidas durante la agresión resultaron ser demasiado graves. La cirugía fue en vano y el conductor falleció en las primeras horas del miércoles 12 de noviembre, según informó el noticiero.

Este lamentable suceso se presentó solo días después de otro trágico accidente en la ciudad. En San Cristóbal, otro conductor borracho atropelló a 11 personas, incluyendo a una niña de 15 años que eventualmente murió debido a las lesiones cerebrales infligidas y hay otro menor que se encuentra gravemente herido.

En ecos de este segundo evento, la Policía intenta esclarecer ahora si el conductor de Kennedy se encontraba también bajo influencia del alcohol en el momento del incidente. Asimismo, se están revisando cámaras de seguridad y grabaciones del sistema Transmilenio para identificar a los agresores, las placas de las motocicletas y esclarecer la serie de eventos que condujeron hacia el fatal desenlace.

* Pulzo.com se escribe con Z