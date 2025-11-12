El drama se desencadenó en la noche del 11 y la madrugada de este 12 de noviembre, cuando un conductor, presuntamente borracho, desató el caos en la localidad de Kennedy (Bogotá). Manejando una camioneta, el hombre arrolló, al parecer, a cinco motociclistas y un ciclista en el barrio Tabakú. El recorrido de la imprudencia vial culminó abruptamente cuando el vehículo se estrelló contra una caseta de comidas. Tras el siniestro inicial, el conductor intentó evadir su responsabilidad emprendiendo la fuga, pero su escape fue rápidamente frustrado por la reacción de la comunidad.

El intento de huida se convirtió en una persecución que terminó en el sector de Castilla, cerca al Tintal. En ese punto, el conductor fue interceptado por un nutrido grupo que, según versiones, ascendía a cerca de 200 moteros, sumados a los habitantes de la zona. La indignación por el atropello múltiple se transformó en una violenta toma de justicia por mano propia. Imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta de la furia desatada: el grupo de motociclistas y perseguidores, utilizando cascos, palos y otros objetos, arremetieron contra el automotor del responsable.

La camioneta, una Mitsubishi de color azul y con placas EUO 040, quedó como testimonio de la violencia del ataque. Los daños materiales reflejaron la intensidad de la agresión: el parabrisas quedó totalmente destrozado y la gran mayoría de los espejos retrovisores fueron rotos.

A continuación, los videos de los sucesos, los cuales fueron compartidos por el portal Pasa en Bogotá en X:

#BOGOTÁ. Presunto borracho arrolló con una camioneta a cinco motociclistas y un ciclista por la Av. Américas, loc/Kennedy, anoche 11NOV, dejando varios heridos de gravedad. Habría intentado huir, pero la comunidad lo detuvo y le destruyó el vehículo. TODO 👉… pic.twitter.com/F66fIrbDM7 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 12, 2025

Lamentablemente, el suceso dio un giro irreversible al confirmarse la versión más grave: los motociclistas habrían acabado con la vida del conductor en el lugar. Este trágico final, motivado por la venganza ante el atropello, marca un grave caso de linchamiento. Aunque las autoridades, incluida la Policía, llegaron al sitio para atender la compleja situación, los hechos consumados ya habían dejado una víctima fatal. Ahora, la atención se centra en el pronunciamiento oficial de las autoridades, el cual es crucial para esclarecer los detalles de la persecución, el ataque y determinar las responsabilidades por la muerte del conductor.

