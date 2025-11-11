La madrugada del pasado 2 de noviembre se convirtió en escenario de una presunta brutalidad policial en el municipio de Tabio (Cundinamarca), donde se llevaba a cabo el Festival Nacional del Torbellino. Según el testimonio, Laura Cifuentes, la víctima, se encontraba intentando auxiliar a su pareja sentimental cuando la situación escaló violentamente por la intervención de los patrulleros de turno. Gracias a los videos se observa que la escabrosa escena se dio en medio de un duro forcejeo entre todos los implicados.

La mujer, al percatarse del desarrollo de los hechos, procedió a grabar el momento con su celular. Fue precisamente este acto el que habría desencadenado la reacción del uniformado: uno de los agentes le arrebató el celular, destruyéndolo inmediatamente, y enfocando la agresión directamente hacia la ciudadana que intentaba registrar el procedimiento.

Los hechos tomaron un giro alarmante cuando la presunta agresión física se materializó con un impacto directo en el rostro de Cifuentes. Según el relato que ronda en redes sociales y con lo que se be en el video publicado, la mujer fue golpeada con lo que se presume es un bolillo, impactando de lleno en su ceja izquierda y provocándole una lesión de extrema gravedad. El ataque no cesó allí, pues la ciudadana fue posteriormente arrojada al piso y dejada sin recibir ninguna asistencia médica o humanitaria en el lugar de los hechos.

A continuación, uno de los videos con lo sucedido:

Debido a la profundidad y la gravedad del corte, los médicos se vieron obligados a tomarle aproximadamente 37 puntos de sutura, contabilizando los internos y externos para lograr cerrar la herida en su rostro. Las secuelas de este violento episodio incluyen inflamación considerable, intensos dolores de cabeza y una preocupante disminución temporal de la visión.

Hasta el momento, y a pesar de las distintas publicaciones hechas, ni la Alcaldía de Tabio ni las autoridades pertinentes se han pronunciado al respecto para conocer la versión de los policías implicados en el hecho y las razones que llevaron a las agresiones o las medidas que piensan tomar al respecto.

¿Qué pasa si un policía abusa de su autoridad?

Una vez que se presenta una denuncia o queja formal contra un agente por abuso de autoridad, se desencadena inmediatamente un riguroso proceso de investigación. El objetivo de estas pesquisas es determinar la veracidad de los hechos y, de ser procedente, iniciar simultáneamente los procesos penal y disciplinario necesarios. Este doble frente de acción asegura que la conducta del servidor público sea examinada tanto por su impacto legal como por su transgresión a los códigos internos de la institución, buscando garantizar la debida imposición de sanciones.

Las consecuencias de cometer un abuso de autoridad son severas y de gran alcance para el funcionario. En el ámbito penal, el agente puede enfrentar penas de prisión, que oscilan entre uno y cuatro años según lo estipulado en el Código Penal. A esto se suman sanciones de inhabilitación permanente o temporal para ejercer cargos públicos, además de fuertes multas económicas. Estas medidas buscan no solo castigar la falta, sino también salvaguardar la confianza pública en la fuerza policial y disuadir futuras conductas indebidas.

