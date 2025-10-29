El pasado 27 de julio de 2025, la periodista Laura Camila Blanco perdió la vida en circunstancias trágicas y aún sin esclarecer, tras caer desde el noveno piso de un edificio en Salitre El Greco, en Bogotá, según notificó la Fiscalía General de la Nación. Los hechos sucedieron durante una celebración por los grados de Óscar Santiago Gómez Leal, su pareja. La Fiscalía, que se encuentra investigando el caso como un presunto feminicidio, ha revelado las distintas versiones de los testigos presentes esa fatídica noche.

De acuerdo a la acusación por parte de la Fiscalía, Gómez Leal habría agredido a Laura Camila, ejerciendo presión en su cuello hasta dejarla inconsciente, para luego, en ese mismo estado, arrojarla por la ventana. En este contexto, en agosto pasado, la justicia tomó medidas preventivas al ordenar la prisión de Gómez Leal en la cárcel La Modelo, por el delito de feminicidio agravado.

Algunos de los asistentes a la celebración esa noche, brindaron su versión de los eventos al CTI de la Fiscalía. Entre ellos, Julieth Maldonado, colega de Laura y Santiago, comentó que “inicialmente se quedó dormida en el sofá debido al estado de ebriedad, y despertó al escuchar a Santiago alterado diciendo que Laura se había lanzado”, según explicó al programa Séptimo Día, de Caracol TV. Sin embargo, afirma no haber escuchado los hechos previos al incidente por encontrarse dormida.

Llama la atención que otros amigos y testigos de la situación, relataron que momentos antes de la fatal caída se escuchaban gritos, vulgaridades y disturbios provenientes de la habitación donde se encontraban Laura y Santiago.

“Escuchamos discusión, gritos, vulgaridades y un tono de voz alto. Nosotros seguimos normal porque no nos queríamos meter. Eran cosas de pareja. Y de un momento a otro Santi empezó a gritar pidiendo ayuda, llorando, diciendo: ‘Laura se tiró por la ventana'”, dijo Émerson Alvear.

Por su parte, la familia de Laura Camila ha mostrado públicamente su preocupación por el estado en el que se encontró la escena del crimen, con indicios de violencia y perturbación. Johan Blanco, hermano de la periodista, recuerda que “ella tenía consigo objetos personales que podrían indicar una intención de irse”, en palabras recogidas por el citado programa.

Sumado a lo anterior, la madre de Laura señala que al llegar el CTI al lugar, la escena estaba alterada, sin rastro de botellas ni elementos de la celebración. Esto ha producido sospechas en la familia, quienes denuncian una posible manipulación para ocultar evidencias.

“Unos cuadros que ella tenía en ese cuarto estaban tumbados, la cama estaba revolcada. Él había vomitado porque había un balde con vómito. Se evidencia que él estaba mal y ella lo ayudó”, mencionó.

