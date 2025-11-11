La noche del domingo 9 de noviembre estuvo marcada por la violencia en el municipio de Malambo (Atlántico). Una joven identificada como Shary Isabel Visbal Gálvez, de 22 años, fue víctima de un ataque sicarial dentro de una vivienda ubicada en el barrio El Carmen, en hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque ocurrió hacia las 10:40 de la noche, cuando una llamada a la línea de emergencia 123 alertó sobre disparos dentro de una casa situada en la calle 15 con carrera 1A-36.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron informados por un testigo de que dos hombres a bordo de un motocarro blanco habían llegado hasta la vivienda y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la joven antes de huir del sitio.

Visbal Gálvez fue trasladada de inmediato a la Clínica Campbell de Malambo, donde los médicos confirmaron que recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo. Su estado de salud es delicado y permanece bajo pronóstico reservado.

Los familiares de la víctima señalaron como principal sospechoso a su expareja sentimental, conocido con el alias de ‘Cassiani’, quien presuntamente la habría amenazado de muerte tras el fin de su relación.

“Ella ya lo había denunciado. Había dicho que la estaba siguiendo y que la tenía amenazada”, habría expresado uno de sus allegados, según versiones entregadas a las autoridades.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que un grupo especial de investigadores se encuentra recopilando testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los responsables y determinar si el ataque estuvo motivado por violencia de género.

“Estamos adelantando las labores de investigación para ubicar y capturar a los agresores, así como verificar la información aportada por los familiares”, señaló una fuente policial.

Este nuevo hecho de violencia se suma a los recientes casos registrados en el municipio de Malambo, lo que ha encendido las alarmas entre los habitantes y organizaciones que exigen mayor protección para las mujeres víctimas de amenazas y violencia intrafamiliar.

