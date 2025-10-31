El periodista Juan Fernando Barona y su amigo William Nicolás Vergara han sido condenados en primera instancia por el Juzgado 129 Penal de Conocimiento de Bogotá, dirigido por la jueza Xinia Navarro, por la agresión física y psicológica cometida contra una mujer el 15 de octubre de 2022, según ha informado El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Los hechos sucedieron luego de una noche en el Movistar Arena, cuando el periodista impidió el ingreso de su expareja al apartamento que ambos compartían, llegando al punto de insultarla y solicitar la ayuda de su amigo para expulsarla a la fuerza del mismo. Ambos hombres, con una superioridad numérica y física evidente, la arrastraron e inmovilizaron en un elevador, donde Barona la golpeó varias veces y Vergara la sujetó de una pierna, limitando su espacio y capacidad de movimiento, de acuerdo con el rotativo.

El caso, que inicialmente fue tildado por la acusación como violencia intrafamiliar, cambió de rumbo por una decisión del juzgado. El tribunal determinó que “no existía una unidad familiar entre la pareja” y que, por tanto, los delitos correspondientes eran lesiones personales agravadas, según el citado medio.

Las penas impuestas por el juzgado fueron de dos años y ocho meses en libertad condicional para Barona y un año y cuatro meses para Vergara. Durante el juicio, la agraviada relató su experiencia, mencionando que sufrió la pérdida de una cantidad considerable de cabello y que adquirió múltiples hematomas en la cabeza, en los brazos, en las costillas y en las piernas.

Lee También

Sin embargo, el juzgado no se limitó a atender los delitos de agresión, sino que abordó el caso desde una perspectiva de género. El tribunal enfatizó en el incumplimiento del deber de protección por parte de Barona, quien se convirtió en el principal agresor de una persona que confiaba en él. El juez citó: “La superioridad física y numérica fue instrumentalizada de manera consciente y deliberada, y la violencia fue una elección, no una necesidad”, según reza la sentencia divulgada por el informe periodístico.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.