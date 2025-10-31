El video se ha hecho viral luego de ver la airada reacción que tuvo María Fernanda Cabal cuando le mencionaron el exterminio de la Unión Patriótica, término que fue respaldado por la Comisión de la verdad, dada la “violencia contra militantes de la Unión Patriótica fue el resultado de las alianzas entre miembros de la Fuerza Pública, paramilitares y políticos liberales contra lo que ellos consideraban como estructuras de insurgencias en la región”.

La precandidata presidencial estaba ‘enranchada’ en que no hay respaldo para hacer estas afirmaciones, mientras que el periodista se respaldaba en los datos recopilados durante años por diferentes investigaciones periodísticas y organizaciones de Derechos Humanos para decir que sí.

En un momento de la entrevista, la aún senadora del Centro Democrático dijo que “es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro”, palabras muy ofensivas en cualquier contexto o conversación.

María Fernanda Cabal no quiso profundizar en la parte de la historia más grave: que es el hecho de que el Estado haya participado en los ataques a ciudadanos a un grupo político, y decidió apuntar a que “los asesinos de la Unión Patriótica fueron las Farc y el Eln”.

Así fue el momento en el que Cabal atacó al periodista:

¡Solo le faltó que le pegara! Qué falta de carácter la del periodista, Daniel Pacheco. María Fernanda Cabal lo insulta diciéndole que tiene “cemento en la cabeza” y él se ríe. Su reacción debió ser levantarse de la mesa y dejarla hablando sola por HP. Pero hablemos de lo… pic.twitter.com/AqUPSSFMix — U L D A R I C O (@UldaricoChilito) October 30, 2025

En Caracol Radio, los diferentes periodistas de la mesa dieron a conocer su opinión sobre lo que fue este lamentable hecho que es también una agresión a la prensa, la misma que Cabal le critica al presidente.

“Él se lo tomó con mucha gracia, pero una cosa que sí debe quedar clara, y más ahora que esto comienza y se va a poner más caliente, es que más allá de quién tiene la razón en la discusión, creo que hay que bajar el tono a la cuestión. Es que decirle a una persona que tiene un argumento diferente o una visión diferente, que tiene la cabeza llena de cemento, me parece que no es del todo afortunado“, dijo Gustavo Gómez.

Vanessa de la Torre también se sumó a las críticas a la senadora del Centro Democrático y dijo: “Pero es que no podemos seguir en esta discusión nacional con este tratamiento. Alguien tiene que mantener la cordura porque o sino de aquí a las elecciones, nos vamos a matar entre todos. Como es que está haciendo una entrevista, a una candidata presidencial, como lo es María Fernanda Cabal, y le va a decir que tiene cemento en la cabeza. Me parece muy paradójico porque ella misma habla del respeto a la prensa, a los medios, etc. Pues no. Alguien tiene que mantener la cordura en el país. Los periodistas hacemos las preguntas que nos parecen pertinentes. Y se puede decir lo que sea de la UP, pero hay un capítulo de la historia de Colombia que es como lo dice Pacheco, no al revés. Si quiere tener una verdad distinta, pues bueno, debátala, propóngala, cuéntela, haga libros de historia, pero como le va a decir a un periodista que tiene cemento en la cabeza. ¿Qué es eso? No está bien”.

Gustavo Gómez volvió a señalar: “Lo que sí le metió fue una peinada a la doctora María Fernanda Cabal que tiene que reevaluar un poco el tono para que no termine peleando. Él solo le hacía una pregunta y unos argumentos y ella estaba molesta porque él no comulgaba con lo que él le decía, pero esa es la campaña y esa es la política: no todos tienen que estar de acuerdo; hay que ser respetuosos y ella se equivocó”.

Y finalmente, Diana Saray afirmó: “(…) el ejemplo tiene que venir de los que tienen una responsabilidad política y un liderazgo”.

