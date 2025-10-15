La contienda electoral está en su fase previa, pero los enfrentamientos entre los precandidatos está que arde. Una de las peleas destacadas de los últimos tiempo se ha formado entre Claudia López y María Fernanda Cabal.

Cabal pasó por Pulzo Random, un formato que busca conocer la cara poco conocida de los precandidatos que apuntan a la Casa de Nariño para 2026. Allí, la senadora del Centro Democrático criticó a la exalcaldesa de Bogotá por la forma en la que ha llevado su campaña en los últimos meses.

Incluso, le puso un apodo en alusión al presidente El Salvador. “Yo dije que ella ya no se llama Claudia Nayibe, sino Claudia Nayib porque ahora se quiere parecer a Bukele“, dijo en la entrevista.

Estas críticas a Claudia López vienen de tiempo atrás, cuando lanzó unas fuertes declaraciones sobre su política de seguridad al asegurar que al crimen organizado hay que enfrentarlo con “plomo, plomo todo el que les quepa”. En entrevista con Noticias Caracol, López criticó duramente la política de “paz total” del actual gobierno, afirmando que ha sido un “desastre” por favorecer a criminales.

Propuso crear una fiscalía antimafia, construir cárceles más eficientes y quitarle a las estructuras delictivas su poder económico y capacidad de reclutamiento, asegurando que la única forma de lograr la paz es desmantelando el crimen con la fuerza legítima del Estado.

De hecho, algunos sectores ya la habían llamado “la Bukele colombiana”, al igual que al también precandidato Santiago Botero, quien propone permitir el porte de armas y el enfrentamiento directo con delincuentes. López, por su parte, defiende que su propuesta no busca militarizar el país, sino recuperar la autoridad, la justicia y la seguridad que —según ella— el actual gobierno ha abandonado.

