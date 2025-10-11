La hija de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie rompió el silencio luego de varias semanas de no decir nada, como consecuencia de las feroces críticas que recibió al dar a conocer los requisitos y labores que tenía para una oferta laboral en su empresa. Eso sí, hace unos días, había ofrecido disculpas con un video publicado en redes sociales.

La joven empresaria, dueña de una exitosa marca de postres, habló en Semana de las críticas que recibió en los últimos días. “Al final, no todo fue malo. Logré conectar con gente que quiere crecer con nosotros”, expresó.

Y es que a pesar de que el mensaje fue tomado por muchas personas en el país como una mala elección laboral, la realidad es que, dice Luisa Lafaurie, recibió más de 680 postulaciones, toda una sorpresa porque muchas personas auguraban que nadie se le iba a medir hacer 5 cargos por un solo pago.

El ministro de Minas, Edwin Palma, y quien estuvo en el pasado vinculado al Ministerio del Trabajo, habló de una investigación a la empresa de la hija de María Fernanda Cabal, pero Luisa a eso no le tiene miedo, pues asegura que tiene todo en regla.

“Pueden hacerla (la inspección). Tengo todo en regla. No hay nada que ocultar”, respondió en la entrevista con Semana.

Y es que precisamente, en ese momento de crisis reputacional que vivió durante esos días, su madre fue su gran apoyo. Luisa cuenta que María Fernanda fue su apoyo emocional en medio de la tormenta, le dio recomendaciones y la acompañó a transitar la tormenta, que ya pasó y de la que ahora aprendió.

“Ya entendí que mi nombre genera ruido y debo cuidar cada palabra”, reflexiona Luisa, pues, además, sabe que su mamá está en una campaña a la presidencia y aunque ella siempre se ha mantenido alejada del mundo de la política y ha querido crear su propio camino, su visibilidad nacional la hace una mujer a la que el país le pone los ojos encima.

En redes sociales, Luisa ha mantenido mucho silencio y su última publicación fue su mensaje de disculpas y aunque ella no le hizo daño a nadie, la reputación del negocio que ya está consolidado, y que espera siga creciendo, sí se vio afectada y ese es un golpe que deberá saber afrontar como una empresaria que por sus apellidos ya crea amores y odios.

