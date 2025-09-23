Continúa la conmoción en Cali por el escalofriante asesinato de Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien fue encontrado desmembrado y calcinado en la vereda El Estero de la capital del Valle del Cauca.

Luego del hallazgo, las autoridades capturaron a Juan Carlos Uribe, hermano de la víctima, por ser el presunto actor intelectual del homicidio. Sin embargo, él quedó en libertad.

Frente a esto, Alejandra Uribe, hija del fallecido, rechazó la decisión de una jueza de control de garantías que no aprobó la medida carcelaria, pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía que incluyen chats, llamadas, testimonios y videos, según informó el Tiempo.

Además, la mujer dio unas declaraciones que desataron una tormenta mediática y acentuaron las interrogantes alrededor de los hechos. Según Alejandra, su propia familia la estaría señalando como responsable del cruel asesinato de su padre, ocurrido en abril de 2025.

Ella asegura que el entorno familiar está “lleno de odio” y, aunque no dio mayores detalles, indicó que la señalan de estar detrás del macabro hecho que causó rechazo entre la comunidad caleña.

“Todo el mundo está hermético (…), toda la familia se blindó y está llena de odio en contra mía porque la culpa me la están echando a mí”, indicó Uribe en diálogo con Caracol Radio.

¿Qué pasó con Jorge Hernando Uribe Bejarano?

Jorge Hernando Uribe Bejarano fue encontrado desmembrado y calcinado en una zona rural de Cali. Su desaparición se reportó el 6 de abril, pero el hallazgo de su cuerpo reveló una verdad aún más aterradora.

Fue su propio hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, quien terminó aprehendido por la Fiscalía, en calidad de principal sospechoso, señalado como impulsor y presunto determinador del crimen.

Como informó el diario El Tiempo, las pesquisas apuntaron hacia la contratación de sicarios para ejecutar el homicidio. Pero no se sabe qué habría llevado a Juan Carlos a asesinar a su propio hermano.

“Ahí hay algo muy grave, algo familiar, muy de cuidado, porque seguramente mi papá tenía que haber sabido algo y para que no hablara lo mataron”, agregó Alejandra.

Homicidios reportados en Colombia

