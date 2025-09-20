La captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, reconocido relacionista público y comunicador del Valle del Cauca, conmocionó a la comunidad. Bejarano fue detenido por su presunta participación como determinante en el asesinato de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, un reputado abogado y empresario de la región.

El pasado 18 de septiembre de 2025, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ejecutaron la acción legal en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali. El involucrado desempeñaba sus labores como jefe de protocolo en el recinto cultural.

¿Quién es Juan Carlos Uribe, señalado de asesinar a su hermano?

Juan Carlos Uribe Bejarano es un reconocido relacionista público y comunicador del Valle del Cauca, con una trayectoria marcada por su participación en distintos escenarios culturales, sociales e institucionales de la región. Estudió Administración Turística en la Universidad Católica de Manizales y en 1982 cursó la tecnología en Administración Hotelera, lo que lo llevó a consolidarse en el mundo de la gestión cultural y de protocolo.

A lo largo de su carrera ocupó cargos de relevancia en entidades públicas y privadas. Se desempeñó como asesor de protocolo y relaciones públicas en la Alcaldía de Cali, fue director de relaciones públicas en la agencia de viajes Aviatur, según informó Semana.

Además de su papel institucional, Uribe se destacó como maestro de ceremonias en diversos eventos oficiales y privados, lo que reforzó su imagen como un profesional influyente dentro de los círculos sociales caleños. Sin embargo, su reputación sufrió un giro abrupto cuando la Fiscalía General de la Nación lo señaló como presunto determinador del asesinato de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, abogado y empresario de la región.

El contraste entre su trayectoria pública y la acusación en su contra no solo sorprendió a la sociedad caleña, sino que también abrió un fuerte debate sobre la confianza social y el impacto de la violencia en familias reconocidas del Valle del Cauca.

¿Qué pasó con Jorge Hernando Uribe Bejarano?

Jorge Hernando Uribe Bejarano desapareció el 6 de abril de 2025 y fue visto por última vez al salir del restaurante El Rincón de Belén, donde estuvo reunido con el hoy capturado, según informó El Tiempo.

Después de un sufrimiento extenso para su familia y amigos, los restos calcinados del abogado y empresario fueron encontrados en terrenos desolados cercanos a Cali, dando un desenlace trágico a la incertidumbre sobre su paradero.

El hallazgo fue difundido públicamente por Juan Carlos Uribe en sus redes sociales en aquel momento. La amargura quedó reflejada en las palabras del propio Juan Carlos, quien expresó en redes sociales: “Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano”.

El drama familiar causó un shock en quienes conocían a los hermanos Uribe Bejarano, tan reconocidos en la sociedad caleña. La Fiscalía sostiene que Juan Carlos Uribe Bejarano estuvo implicado directamente tanto en la desaparición forzada como en el homicidio de su hermano Jorge Hernando, ubicándolo en el centro de una investigación judicial y de la atención del país.

Mientras este caso avanza, las autoridades confirmaron al menos una detención adicional vinculada con el asesinato, aunque los detalles y la relación de esta persona con el crimen no fueron revelados al público.

