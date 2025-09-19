El Consejo de Estado emitió una orden dirigida a Gustavo Petro para que elimine un mensaje que publicó en su perfil oficial de la red social X (antes conocida como Twitter) en un plazo de 48 horas.

Según informó El Tiempo, el controvertido trino, publicado el 19 de marzo de 2025, contenía acusaciones contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y su presidente, Bruce Mac Master. Este, a juicio del Consejo de Estado, no solo violaba el derecho al buen nombre de la Andi, sino que también trasladaba la labor del primer mandatario al terreno de la injuria y la calumnia.

El fallo del Consejo de Estado marca la pauta legal que obliga al mandatario colombiano a retractarse públicamente y mantener su rectificación visible en su perfil por al menos diez días, informó el rotativo.

“No solo la aludió de manera directa, sino que incorporó afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”, indicó el alto tribunal, de acuerdo con Blu Radio.

El Consejo concluyó que las afirmaciones hechas por Petro eran infamantes y carecían de sustento objetivo, violando así el derecho al buen nombre de la Andi. Además, enfatizó, como informó Semana, que siendo Petro la máxima autoridad del Estado colombiano, debe ejercer un grado superior de veracidad y prudencia en sus declaraciones públicas.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la Andi y Bruce Mac Master?

En el trino en cuestión, el presidente señaló a la Andi y a Mac Master de trabajar para “destruir el gobierno por literal odio étnico” y de “defender el esclavismo” en el país.

“Estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en Colombia. Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores”, se lee en parte del mensaje de Petro.

