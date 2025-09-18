Cuando aún faltan 100 días para que llegue la Navidad, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió con un video en el que mezcló a Petro con vestido de Papá Noel, un comercial clásico de la época decembrina y un mensaje político directo a favor del jefe de Estado.

El funcionario aseguró que el mandatario “ya entregó el regalo” a los colombianos: una economía sólida, con indicadores a la baja en inflación, desempleo, pobreza monetaria y dólar, y con un crecimiento que, según su mensaje, beneficia tanto a ricos como a pobres.

En su publicación en redes sociales, Benedetti recalcó que bajo el actual Gobierno los colombianos tienen razones para celebrar con anticipación:

“Este es el regalo que ya entregó mi presidente Petro a los colombianos: una economía solida y en desarrollo. Faltan 10 días para Navidad y ya hoy, mi presidente dio los regalos para esa fecha, resulta que bajó la inflación, bajó el desempleo, bajó la pobreza monetaria, el dólar también bajó, la economía ha subido”.

El video, que usa recursos visuales y sonoros propios de las campañas navideñas, enfatiza en que las cifras económicas representan “los regalos adelantados” del jefe de Estado para la ciudadanía.

Faltan 100 días para Navidad y ya el presidente @petrogustavo dio su regalo para celebrar esta fecha: una economía sólida, fuerte y en desarrollo donde los ricos son más ricos y los pobres también son más ricos. pic.twitter.com/iQskiRzbRy — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 17, 2025

Con este contenido, el ministro aprovechó la situación para resaltar aspectos del Gobierno en medio de la delicada situación que dejó la desertificación por parte de Estados Unidos, notificación que creó un ambiente tenso dentro de la Casa de Nariño y todo el país.

