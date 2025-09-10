El panorama pensional en Colombia atraviesa una encrucijada, marcada por la controversia que rodea la reciente reforma pensional (Ley 2381 de 2024). Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, solicitó a la Corte Constitucional que declare la norma inexequible, alegando un nuevo vicio de trámite en su proceso legislativo.

(Vea también: “Pedimos perdón a los negros”: consejo comunitario aceptó renuncia de Miguel Polo Polo)

Cabe recordar que la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigor de la reforma, que inicialmente estaba prevista para el 1 de julio de 2025. El alto tribunal devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes con el fin de corregir el procedimiento, exigiendo una nueva discusión y votación de la proposición sustitutiva, con un debate mínimo de tres horas, dentro de un plazo de 30 días hábiles.

Según la congresista, el proceso de aprobación de la polémica reforma habría incumplido principios constitucionales de consecutividad, publicidad y deliberación democrática. Resalta que “el acta de la sesión plenaria del 27 de junio de 2023 no fue aprobada legalmente, por lo cual carecería de validez jurídica”.

Lee También

Lina Garrido lanzó puya a Armando Benedetti

En sus declaraciones, Garrido mencionó, a manera de comparación, al ministro del Interior Armando Benedetti y sus declaraciones provocaron controversia en redes sociales.

“Nosotros ya dejamos claro con los informes que debidamente le hemos puesto en conocimiento a la Corte Constitucional que esta reforma tiene más vicios que Benedetti, en su momento”, indicó la congresista que se hizo viral por su discurso contra el presidente Gustavo Petro.

La reforma pensional “tiene más vicios que Benedetti en su momento”, aseguró la representante Lina María Garrido, tras presentar el contrainforme con el que busca que la Corte Constitucional declare inexequible el articulado. pic.twitter.com/RHHYPyiaos — La FM (@lafm) September 9, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.