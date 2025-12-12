A la tristeza para los hinchas de Junior por una decisión, se le sumó el problema en el aeropuerto de Barranquilla que desembocó en el cierre durante la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

Un incidente en el que un avión Boeing 727-227(A)(F) de Aerosucre tuvo inconvenientes en el aterrizaje se convirtió en el impedimento para la movilidad en la terminal aérea, situación sobre la que se revelaron imágenes de la impactante escena.

La cuenta de Instagram de Alex Miranda divulgó el video del momento en el que el avión golpeó con su parte trasera la pista por fallas en el tren de aterrizaje, lo que literalmente sacó chispas que se vieron desde la distancia.

“Informa a la opinión pública y a los usuarios del transporte aéreo sobre la gestión del incidente operacional ocurrido con el Vuelo KRE140 (HK-5216) de la empresa Aerosucre, que había despegado del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (SKBQ) de Barranquilla. La aeronave retornó al aeropuerto de origen tras presentarse una falla en el tren de aterrizaje izquierdo”, indicó la Aeronáutica Civil en un comunicado.

El impacto causó temor sobre las posibles consecuencias fatales, pero finalmente el impresionante percance resultó en el cierre del aeropuerto Ernesto Cortissoz en la capital del Atlántico.

El tema quedó en la mira de propios y extraños no solo por la importancia de la plaza en la que se presentó este suceso, sino porque esa ciudad recibe este viernes 12 de diciembre el partido de ida de la final del fútbol colombiano.

De hecho, hinchas de Tolima que tenían previsto el viaje a Barranquilla se quedaron sin alternativas para llegar a tiempo para disfrutar el duelo de su equipo por el título de la Liga Betplay en el segundo semestre del torneo local.

El mencionado aeropuerto internacional está cerrado debido a labores de revisión de posibles daños en la infraestructura, entre las que están una luz de la pista, determinante en la seguridad de los aterrizajes, que resultó afectada.

Las imágenes con los daños del avión y el video de la impactante escena sirven para entender la magnitud del episodio, que de acuerdo con los reportes oficiales no dejaron heridos en medio del susto.

“La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está verificando la condición de vuelo y ha activado el Protocolo de Investigación de Accidentes e Incidentes que se ejecuta en conjunto con las áreas pertinentes de la Entidad para determinar las condiciones operacionales o técnicas que originaron este incidente, y se estará informando oportunamente sobre los hallazgos. Se solicita a los usuarios prever posibles demoras y consultar directamente con sus aerolíneas sobre los cambios y afectaciones a sus itinerarios de vuelo”, añadió la Aerocivil en su aviso.

El avión se detuvo sobre el margen izquierdo de la pista, en un momento que sorprendió a primera hora del viernes, lo que llevó a las medidas de seguridad por parte de las autoridades en medio del desconcierto para miles de pasajeros.

La emergencia fue atendida por los equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra del aeropuerto de la capital del Atlántico, según la información oficial sobre el percance del que se divulgó el video del incidente.

Parece pertinente señalar que Avianca lanzó un salvavidas para pasajeros afectados, a pesar de que el inconveniente no solo complicó a los hinchas del fútbol profesional para la final del torneo.

Barranquilla tiene salida no solo a múltiples espacios del territorio colombiano, sino que también moviliza a diferentes viajeros al exterior, por ejemplo, en el caso de los vuelos que tiene directamente hacia Miami (Estados Unidos).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.