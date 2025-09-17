El caso de Juan Carlos Florián, funcionario vinculado al Gobierno Nacional, ha despertado atención en los ámbitos político y judicial. Su nombramiento fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que llevó a la salida del ministro que había impulsado su designación.

“Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Juan Carlos Florián Silva, identificado con cédula de ciudadanía al empleo de ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad”, indicó la Presidencia este miércoles 17 de septiembre.

Sin embargo, la hoja de vida de Florián volvió a aparecer publicada por la presidencia para ocupar el mismo cargo de ministro, según informó Semana. Diversos sectores interpretan esta acción como una posible estrategia del Gobierno Nacional para evitar el cumplimiento de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La estrategia consistiría en presentar nuevamente a Florián como candidato, por medio de un proceso administrativo distinto al que fue anulado. Este procedimiento ha sido cuestionado por su posible impacto sobre la autonomía de las instituciones judiciales.

La situación plantea dudas sobre la legalidad de repetir una postulación luego de una anulación formal, y sobre los mecanismos disponibles para garantizar el respeto por las decisiones de los tribunales administrativos.

Quién es Juan Carlos Florián

Juan Carlos Florián es un funcionario público colombiano conocido por su vinculación con el Gobierno Nacional y su reciente protagonismo en procesos administrativos relacionados con altos cargos.

Es politólogo egresado de la Universidad Javeriana. Actualmente cursa una maestría en comunicación política y, según el ministerio, cuenta con más de 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional. También ha desempeñado papeles en el sector público y entidades no gubernamentales.

En su hoja de vida también destaca que es el primer subdirector para asuntos LGBTI en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro, además de haber trabajado en el Consulado en París (Francia), como multiplicador de la estrategia Colombia nos une.

