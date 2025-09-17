El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Juan Carlos Florián Silva como ministro de Igualdad, según el Decreto 0992 firmado este miércoles 17 de septiembre, tras una polémica desatada por una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió provisionalmente su nombramiento.

(Lea también: Suspenden (parcialmente) nombramiento del ministro de la Igualdad; demanda lo sacaría del cargo)

La cartera será asumida de manera provisional por Angie Lizeth Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en un momento de alta tensión política para el gobierno Petro, marcado por cuestionamientos a la cuota de género y debates sobre identidad.

¿Por qué salió Juan Carlos Florián del Ministerio de Igualdad?

La salida de Florián, quien se identifica como género fluido y ha pedido ser referida en femenino, se produce luego de la suspensión ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de septiembre.

La medida cautelar, derivada de una demanda que alega incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete, generó un encendido debate.

Petro, quien días atrás calificó la suspensión de Florián como “homofóbica” y “contraria a la libertad humana” en X (@petrogustavo), defendió la paridad de género en su gabinete, asegurando que ya se cumple con más mujeres que hombres, incluyendo la reciente designación de Gloria Patricia Perdomo como ministra de las TIC. Sin embargo, la renuncia de Florián refleja la presión legal y social sobre un nombramiento que dividió opiniones desde su anuncio en julio.

Quién es Juan Carlos Florián

Es politólogo egresado de la Universidad Javeriana. Actualmente cursa una maestría en comunicación política y, según el ministerio, cuenta con más de 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional.

En su hoja de vida también destaca que es el primer subdirector para asuntos LGBTI en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro, además de haber trabajado en el Consulado en París (Francia), como multiplicador de la estrategia Colombia nos une.

