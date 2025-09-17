Hace unos días, Juan Fernando Petro volvió a estar en el ojo del huracán por unas declaraciones de un exuniformado de la policía ecuatoriana, quien lo mencionó en un aparente intento de buscar asilo en Colombia para Daniel Salcedo.

Este último es un empresario que es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el cual ocurrió el 9 de agosto de 2023.

“En diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro de Colombia, en un hotel de la ciudad de Bogotá… Tratamos algunos asuntos; uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo”, indicó el testigo protegido, según recogió Blu Radio.

Frente a las acusaciones, Gustavo Petro compartió un audio en su cuenta de X en el que su hermano niega dicho encuentro y se refiere al caso del magnicidio, que es comparado con el de Miguel Uribe Turbay.

“Me sorprendió 100 % la noticia esa. A ver, Gustavo, le puedo decir esto con toda la tranquilidad del mundo: primero, ni he viajado a Ecuador ni he viajado a Pasto ni me he reunido con ningún tipo, con un expolicía, para hablar sobre el tema de traer un tipo que mató a otro”, indicó el hermano del presidente.

Además, recordó otras menciones en otros escándalos como el de ‘Papá Pitufo’ y el denominado ‘pacto de La Picota’, el cual estalló en la campaña presidencial de 2022.

Está es la respuesta de mi hermano a la acción de “sembrar indicios” puesta por organismos de inteligencia extranjeros. pic.twitter.com/DRdcQOVko1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 17, 2025

