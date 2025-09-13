Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, volvió a estar en el ojo del huracán porque fue mencionado en el proceso judicial por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Según información revelada por Blu Radio, uno de los testigos protegidos del caso mencionó al allegado del actual mandatario de Colombia en una delicada situación que se habría dado después del crimen.

Se trataría de un exagente de policía ecuatoriano, pieza clave en la investigación, quien aseguró que existieron operaciones de seguimiento y vigilancia a Villavicencio antes de su asesinato.

“En diciembre del año 2023 yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro de Colombia, en un hotel de la ciudad de Bogotá… Tratamos algunos asuntos; uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo”, recogió la emisora.

De acuerdo con el relato, se le ofreció una fuerte suma de dinero al familiar del dirigente colombiano para que se gestionara el asilo a Salcedo, quien pretendía evadir a la justicia.

“Nos costaría un millón de dólares. Medio millón de dólares sería entregado en Pasto (Colombia) en billetes de $100 y el otro medio millón de dólares cuando esté gestionado el tema”, agregó el testigo.

Aunque no se menciona si se alcanzó a llevar a cabo la transacción y si Juan Fernando Petro recibió dinero, el encargado de prender el ventilador pidió protección y aseguró que no fue presionado para dar su versión.

“Esta versión la doy libre y voluntariamente, sin presión alguna de ningún tipo, mi única intención es que se me conceda. Ruego a usted, por medio de la Fiscalía General del Estado, se me conceda un asilo familiar. Temo por mi vida y por la vida de mis familiares”.

¿Cómo va la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador?

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 luego de participar en un evento enmarcado en su campaña a la presidencia. Aunque ya hay capturados por su asesinato, aún faltarían varios interrogantes por resolverse.

La atención de la justicia ecuatoriana ahora se centra en José Serrano y el empresario Daniel Salcedo, señalados como los posibles responsables intelectuales de las operaciones de inteligencia contra opositores políticos.

La tarea actual de la Fiscalía de Ecuador es desentrañar este complejo entramado de espionaje, vigilancia y asesinato, con el objetivo de esclarecer a fondo el caso Villavicencio.

Sin embargo, la sombra de incertidumbre permanece sobre la mención de Juan Fernando Petro en el proceso. Para alguien que representa una figura de peso en la política colombiana, la situación implica riesgos significativos, tanto a nivel personal como institucional.

