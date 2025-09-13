La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) emitió una afirmación de gran relevancia y señaló que los alcaldes del país son la máxima autoridad en sus respectivos territorios.

(Vea también: La decisión que definirá el futuro de la lucha antidrogas: ¿Colombia mantendrá la certificación de EE.UU.?

Para la entidad, los dirigentes locales no se encuentran subordinados jerárquicamente ni al presidente ni a los gobernadores. Esta aclaración respondió directamente a una reciente declaración del presidente Gustavo Petro.

“Hoy el alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del Ejército a cuidar Cali, y dijo: ‘gracias, ministro de Defensa’. ¡Ja! No quieren a Petro. Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército”, indicó el jefe de Estado en un evento en Cauca.

Lee También

Presidente, Un aporte que agradecemos, para ayudar a garantizar la seguridad de los caleños. Sin embargo, hace falta que asigne de nuevo los recursos para la inteligencia y la capacidad aérea que su gobierno le recortó a nuestra Fuerza Pública. Esa decisión es únicamente suya,… https://t.co/bnWdeEBGUk — Alejandro Eder (@alejoeder) September 11, 2025

¿Qué dijo Fedemunicipios sobre las declaraciones de Gustavo Petro?

Frente a lo expresado por el presidente, Fedemunicipios respondió con firmeza y aseguró que, si bien el presidente puede coordinar políticas nacionales y ofrecer apoyo institucional, los alcaldes cuentan con independencia plena.

“Uno de los avances más significativos de la Carta Magna fue precisamente romper la relación de jerarquía que antes existía entre presidente, gobernadores y alcaldes, estableciendo el principio de autonomía territorial. En este sentido, el presidente de la República no es jefe de los gobernadores, ni de los alcaldes”, indicó la entidad, de acuerdo con Blu Radio.

Esto implica que ningún funcionario ni entidad gubernamental puede asumir decisiones en nombre de los alcaldes ni interferir en su gestión. Lo que implica que estas instituciones no están subordinadas ni al Ejecutivo nacional ni a los mandatarios departamentales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.