Sep 12, 2025 - 7:41 pm

En redes sociales no han perdonado el momento que vivió Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, quien —muchos señalan— pasó por un incómodo momento junto a Gustavo Petro en medio de un discurso.

En videos difundidos, se ve el momento en el que el primer mandatario abraza a la funcionaria y le dice:  “Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías [risas]. Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos [risas]”.

Ante esto, en redes sociales han reaccionado, analizando los gestos de Miranda, a —quien señalan— se vio incómoda ante las palabras y el abrazo del presidente Petro.

Sin embargo, otro gesto que no pasó desapercibido fue el de Irene Vélez, ministra de Ambiente encargada, a quien las cámaras de Presidencia enfocaron justo en ese instante de la transmisión.

Las risas de Vélez tuvieron reacciones inmediatas en la red social X. No puedo estar más de acuerdo con esto. Qué asco y que incómodo momento. Ahhhh, pero como es Petro. Vieron la risita de Irene Vélez, qué horror! Validando el acoso”, dijo un usuario al respecto.

A esto, se sumó el comentario de otro usuario: “La forma como se ríe Irene Vélez del comportamiento de Petro hacia Gloria Miranda delata su feminismo de dientes para afuera, pero claramente no lo interiorizó”.

 

 

