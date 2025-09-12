En redes sociales no han perdonado el momento que vivió Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, quien —muchos señalan— pasó por un incómodo momento junto a Gustavo Petro en medio de un discurso.

En videos difundidos, se ve el momento en el que el primer mandatario abraza a la funcionaria y le dice: “Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías [risas]. Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos [risas]”.

Ante esto, en redes sociales han reaccionado, analizando los gestos de Miranda, a —quien señalan— se vio incómoda ante las palabras y el abrazo del presidente Petro.

Sin embargo, otro gesto que no pasó desapercibido fue el de Irene Vélez, ministra de Ambiente encargada, a quien las cámaras de Presidencia enfocaron justo en ese instante de la transmisión.

No puedo estar mas de acuerdo con esto. Qué asco y que incómodo momento. Ahhhh pero como es Petro. Vieron la risita de Irene Velez, qué horror!. Validando el acoso. https://t.co/ZEtNPrWUow — lili carvajal 🦔♥️🧘🏻‍♀️ (@lilicu) September 12, 2025

Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto. pic.twitter.com/sPoDbh7zIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

Las risas de Vélez tuvieron reacciones inmediatas en la red social X. “No puedo estar más de acuerdo con esto. Qué asco y que incómodo momento. Ahhhh, pero como es Petro. Vieron la risita de Irene Vélez, qué horror! Validando el acoso”, dijo un usuario al respecto.

. @IreneVelezT es una fanática patética sin criterio. Semejante risa de ver la jefe morboseando y manoseando a una subalterna. De lo peor que nos trajo este gobierno fue a ella. Mintió en cifras oficiales en el congreso, abusó de su poder. Hay que sacarla y que no vuelva nunca pic.twitter.com/eQfjMsmxj6 — Mais (@MaisAngel) September 12, 2025

A esto, se sumó el comentario de otro usuario: “La forma como se ríe Irene Vélez del comportamiento de Petro hacia Gloria Miranda delata su feminismo de dientes para afuera, pero claramente no lo interiorizó”.

La forma como se ríe Irene Vélez del comportamiento de Petro hacia Gloria Miranda delata su feminismo de dientes para afuera, pero claramente no lo interiorizó. — María José Bustamante (@Putagoras) September 12, 2025

