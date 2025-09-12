En medio del revuelo causado por un comentario del presidente Gustavo Petro durante un evento en el Cauca, la identidad del esposo de Gloria Miranda, la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Colombia, se convirtió en una intriga de muchos usuarios en redes sociales.

Se trata de Felipe Fernández Báez, quien ha mantenido un perfil bajo en comparación con su esposa, quien ha sido tendencia en varias ocasiones por su labor en el gobierno y su apariencia.

Según su perfil en LinkedIn, es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Los Andes, una de las instituciones educativas más reconocidas del país por formar líderes en ingeniería, economía y administración.

Acá, una foto de la pareja:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Miranda (@gloriamirandaes)

Su formación académica le proporcionó una base sólida en áreas como la optimización de procesos, la gestión de proyectos y el análisis cuantitativo, competencias que ha aplicado a lo largo de su carrera profesional.

Con más de seis años de experiencia en el manejo de bases de datos, consolidación de información, creación de dashboards y análisis de resultados, Báez se ha especializado en la planeación financiera, un campo que requiere precisión, visión estratégica y capacidad para trabajar bajo presión.

Su perfil profesional revela una pasión profunda por el marketing, las finanzas y la estrategia organizacional.

Aunque su vida personal ha permanecido mayormente privada, su cuenta de Instagram ofrece algunas pistas sobre su personalidad. En su biografía se describe como un hombre de fe y destaca su rol como esposo, su interés en inversiones en la Bolsa de Nueva York y su afición por el café.

El matrimonio entre Báez y Miranda, celebrada hace aproximadamente un mes, representa un vínculo entre dos profesionales exitosos en campos complementarios.

Acá, algunas fotos de la boda:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Miranda (@gloriamirandaes)

¿Qué le dijo Gustavo Petro a Gloria Miranda?

El matrimonio de Felipe Fernández Báez y Gloria Miranda no habría salido a la luz pública de no ser por un momento incómodo durante un evento oficial en el departamento del Cauca, enfocado en la sustitución de cultivos ilícitos y la titulación de tierras.

El presidente Gustavo Petro, conocido por su estilo directo y a veces controvertido, decidió hacer un comentario jocoso sobre la funcionaria tras su intervención en el acto.

El incidente ocurrió cuando Miranda, visiblemente comprometida con su labor, concluyó su discurso. Petro, en un intento por aligerar el ambiente, inició el intercambio: “Gloria, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías”.

Miranda respondió con un “Qué tal…” y gestos de pena, a lo que el presidente agregó: “Qué tal, ¿cierto?”, en medio de burlas.

Pero el momento escaló cuando Petro reveló el detalle personal: “Resulta que se acaba de casar hace un mes, ¡así que la perdimos! La ganamos para el país…”. La funcionaria, sonrojada, replicó: “Que me feliciten más bien. Encontrar el amor no es fácil en estos tiempos”. Petro cerró con: “¿Encontrar el amor no es fácil? No, sí…”.

Acá, el video de lo sucedido:

Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto. pic.twitter.com/sPoDbh7zIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

