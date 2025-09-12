La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, iniciada el 10 de septiembre de 2025, estuvo marcada por un incidente inesperado que alteró el curso normal del evento. Un colectivo de jóvenes expresó su disconformidad interrumpiendo el acto político. Identificados por portar banderas de Palestina y supuestamente propios de la Universidad del Valle, manifestaron su rechazo al conflicto en Gaza, un hecho que ha sido calificado por el actual mandatario, Gustavo Petro, como un “genocidio”, en repetidas ocasiones.

El enfrentamiento entre manifestantes y asistentes al evento de De la Espriella rápidamente se descontroló, resultando en actos de violencia donde incluso una silla fue utilizada como arma. “Recibimos una respuesta violenta con golpes, rasguños y daño hacia los equipos que llevábamos”, expresó Isabel Vera, participante en la protesta a través de la red social X.

La violencia vista en el evento produjo reacciones diversas en las redes sociales. Algunos criticaban la irrupción de los manifestantes y la violencia descontrolada. Otros ofrecían su apoyo a estos y condenaban la agresión que recibieron a raíz de su protesta pacífica. El incidente dejó en evidencia sin duda alguna, el necesario debate sobre los límites de la protesta y la pluralidad de pensamientos en espacios universitarios y sociales, todo esto en un clima político considerablemente polarizado.

A esta situación se suma la estrategia de exclusión que De la Espriella ha impulsado hacia los candidatos allegados al presidente Petro. A través de sus redes sociales, el precandidato ha solicitado que gremios, asociaciones y medios de comunicación limiten el espacio de debate a figuras cercanas al ‘petrismo’, argumentando que su presencia representa un riesgo para la institucionalidad y democracia del país.

Precisamente, De la Espriella ha insinuado querer “destripar” a toda la “recua” de la izquierda que le hace daño, según él, a Colombia. En ese sentido, uno de los que reaccionó a lo que pasó en su evento de campaña en Cali fue el presidente Gustavo Petro, quien lanzó una dura afirmación: “De verdad quieren destripar. Ya lo hicieron con 200.000 colombianos”.

De inmediato, De la Espriella no se quedó callado y le respondió con la parte de una famosa canción: “Tú lo que quieres es que te coma el tigre”, lo que causó risas en el presidente, quien no dudó en responderle con la misma analogía: “Jajajajajjajajajajajajajaja [sic] enfrenta el tigre sin garras en Miami al jaguar americano”, dijo.

En resumen, la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali fue empañada por un episodio de confrontación causado por jóvenes que protestaban contra la ofensiva en Gaza. La situación recrudeció la división política en Colombia, acentuada por la estrategia de exclusión del precandidato hacia los vinculados con el mandatario Gustavo Petro.

