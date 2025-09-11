Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, provocó revuelo en redes sociales al mostrar una fotografía de su padre usando una gorra de su marca de ropa. En el mensaje aseguró que cumpliría la promesa de enviarle una de estas al congresista Miguel Polo Polo.

“Yo tengo palabra. Y le haré llegar una de mis gorras a Polo Polo”, escribió en su cuenta de X.

La respuesta del congresista no pasó desapercibida. Con tono sarcástico y palabras ofensivas, Polo Polo le devolvió el mensaje directo: “Andre, pero qué obsesión la tuya y la de tu familia conmigo. Si es que te gusto, de una vez te digo que no me interesas: no eres mi tipo”.

Dura respuesta de Polo Polo a la hija del presidente

Pero no se detuvo allí. El parlamentario remató su publicación con un comentario que provocó aún más polémica: “Y, por cierto, esa gorrita mejor envíasela al mozo o a la moza de tu papá”.

André, pero qué obsesión la tuya y la de tu familia conmigo. Si es que te gusto, de una vez te digo que no me interesas: no eres mi tipo. Y, por cierto, esa gorrita mejor envíasela al mozo o a la moza de tu papá https://t.co/4wPuEDDD5y — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) September 11, 2025

El cruce de mensajes escaló rápidamente, destacando el cierre de Polo Polo, quien insinuó que el presidente de la República tendría un amante. Cabe resaltar que desde varios sectores hubo comentarios, pues la polarización se marcó considerablemente.

