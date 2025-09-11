Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, provocó revuelo en redes sociales al mostrar una fotografía de su padre usando una gorra de su marca de ropa. En el mensaje aseguró que cumpliría la promesa de enviarle una de estas al congresista Miguel Polo Polo.
(Vea también: Petro le metió susto al Canal 1 en Colombia y lo sentenció: “Llegó al final el contrato”)
“Yo tengo palabra. Y le haré llegar una de mis gorras a Polo Polo”, escribió en su cuenta de X.
Yo tengo palabra. Y le haré llegar una de mis gorras a Polo Polo. 🤗 pic.twitter.com/HtiAJvJuBALee También
Buscan frenar viajes de Petro al exterior: ya lleva 65 en menos de 3 años "No le dé pena": Petro le armó berrinche a alcalde de Cali por no agradecerle carros blindados Con bandera de la libertad o muerte, Petro dice que va por la constituyente en 2026 “De la misma manera”: María C. Tarazona comparó asesinato de Miguel Uribe con el de Charlie Kirk
— Andrea Petro (@andreapetro91) September 10, 2025
La respuesta del congresista no pasó desapercibida. Con tono sarcástico y palabras ofensivas, Polo Polo le devolvió el mensaje directo: “Andre, pero qué obsesión la tuya y la de tu familia conmigo. Si es que te gusto, de una vez te digo que no me interesas: no eres mi tipo”.
Dura respuesta de Polo Polo a la hija del presidente
Pero no se detuvo allí. El parlamentario remató su publicación con un comentario que provocó aún más polémica: “Y, por cierto, esa gorrita mejor envíasela al mozo o a la moza de tu papá”.
André, pero qué obsesión la tuya y la de tu familia conmigo. Si es que te gusto, de una vez te digo que no me interesas: no eres mi tipo. Y, por cierto, esa gorrita mejor envíasela al mozo o a la moza de tu papá https://t.co/4wPuEDDD5y
— MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) September 11, 2025
El cruce de mensajes escaló rápidamente, destacando el cierre de Polo Polo, quien insinuó que el presidente de la República tendría un amante. Cabe resaltar que desde varios sectores hubo comentarios, pues la polarización se marcó considerablemente.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO