En medio de un clima de tensión entre el Gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, el Senado colombiano aprobó una proposición que busca declarar al ‘Cartel de los Soles’ como una organización terrorista transnacional. Esta decisión se tomó este martes 16 de septiembre, en una plenaria en la que 33 congresistas votaron a favor y 20 en contra.

Cabe mencionar que el ‘Cartel de los Soles’ fue descrito como una amenaza seria para la seguridad nacional y regional. La proposición fue impulsada por varios legisladores, entre ellos el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, quien afirmó: “Varios congresistas radicamos esta proposición para declarar al ‘Cartel de los Soles’ como una organización criminal y terrorista que le está haciendo mucho daño a la región”.

Hernández aprovechó el debate para vincular esta iniciativa con la reciente descertificación que Colombia recibió de parte de Estados Unidos por su manejo de la lucha contra el narcotráfico. “Yo creo que hoy es una buena oportunidad para que el Senado, en coherencia y en protesta por esa descertificación que recibimos por parte de Estados Unidos, gracias al mal manejo que Gustavo Petro le ha dado a la lucha contra el narcotráfico, declaremos a esta organización como una organización delincuencial, terrorista y criminal”, enfatizó el senador.

⚠️LO LOGRAMOS!! aprobada nuestra proposición para que el Senado de la República de Colombia, declarara al Cartel de los Soles como una organización TERR0RlSTA Y CRlMlNAL!! La posición de Petro es diferente, él es amigo incondicional del régimen de Maduro nosotros lo rechazamos. pic.twitter.com/e9aaKHYbO6 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) September 17, 2025

Petro niega existencia del ‘Cartel de los Soles’

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha expresado su desacuerdo con esta postura. En ocasiones pasadas, el mandatario escribió en su cuenta de X: “El ‘Cartel de los Soles’ no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. También sostuvo que el paso de cocaína colombiana por Venezuela es controlado por una estructura que él llama “la Junta del Narcotráfico”.

Además, Petro declaró: “Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”. Desde Manaos, el 9 de septiembre, también dijo: “Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino, ni a ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida”.

